Humberto Zurita junto a sus hijos Sebastián Zurita y Emiliano Zurita, también actores y productores. | Fuente: Instagram

Luego de que Humberto Zurita confirmara su relación con la actriz Stephanie Salas, muchos de sus fanáticos esperan que la familia del actor mexicano también esté de acuerdo, ya que su esposa falleció hace tres años.

Sin embargo, para despejar los rumores de que no tiene el apoyo de sus seres queridos, el protagonista de ‘La reina del sur’ compartió las reacciones de sus hijos tras enterarse de su romance.

"Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto; o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: 'Oye, voy a llevar a Stephanie. [Me dijo:] ¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie Salas?... pues tráetela", dijo Humberto Zurita al medio Sale el sol.

Además, mencionó que las hijas de su novia también asistieron al evento. "Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas. No sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero tráetelas", dijo el actor, recordando lo que su hijo le respondió en referencia a Michelle y Camila.

Como se recuerda, Humberto Zurita aseguró que Stephanie Salas solo es el presente: "Es una buena tipa, es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes".

Humberto Zurita habla por primera vez sobre Stephanie Salas

"Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con ella y lo único que te voy a decir es… la amo, punto. ¿Ok? Listo", dijo el actor Humberto Zurita confirmando su relación con Stephanie Salas, expareja de Luis Miguel, a los medios mexicanos.

Como se recuerda, la madre de la actriz fue la primera en hablar del nuevo romance de su hija: "Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él", comentó Sylvia Pasquel para Despierta América.

"Está muy guapetón mi Humberto. Es un chulo y además un caballero, guapo, buen actor, estaría muy padre, porque mi hija también está muy bonita. Yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno”, agregó elogiando a Humberto Zurita.

Esta es la segunda relación del protagonista de ‘La reina del sur’, ya que estuvo casado por más de 30 años con la actriz argentina Christian Bach, quien falleció en febrero de 2019 tras perder la batalla contra una enfermedad que, hasta el momento, se mantiene en secreto.

Por su parte, Stephanie Salas tiene dos hijas, Michelle, de su fugaz romance con Luis Miguel; y Camila, hija que tuvo con el músico Pablo Valero.

