El actor mexicano Humberto Zurita recordó a su fallecida esposa Christian Bach. A inicios del 2019, la actriz argentina falleció y, hasta el día de hoy, el artista aprovecha cada ocasión para hablar de ella.

"La extraño, cada vez más. Pasa el tiempo y la extrañas más a ese ser humano a pesar de que está contigo en cada momento, en cada lugar. Christian y yo éramos socios, éramos amigos, éramos amantes, éramos marido y mujer, éramos padres. Fuimos todo en la vida. Vivimos [juntos] muchísimos años, 36 años juntos", dijo para el programa ‘Sale el sol’.

Asimismo, Humberto Zurita reconoce que le ha sido difícil reponerse y lidiar con su ausencia ya que Christian Bach fue una gran consejera en su vida personal y laboral:

"Christian es mi compañera de toda la vida. Creo que curé más con ella que solo, es la mujer que me inspiró. Ella sí me puso los pies sobre la tierra, me dio dos hijos maravillosos, me enseñó a amar, me enseñó que la vida sin amor no tiene sentido, no vale la pena", agregó.

Humberto Zurita ha sido relacionado sentimentalmente con algunas actrices, pero él se ha encargado de negar los rumores y especulaciones. Así, prefiere concentrarse solamente en su trabajo.

La actriz argentina Christian Bach cumplió el 26 de febrero un año más de su sensible fallecimiento. La protagonista de "Los ricos también lloran" dejó de existir a los 59 años por un paro respiratorio. Su esposo, Humberto Zurita, le dejó un extenso mensaje recordando que hace año se fue “el amor de su vida”:

“Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero”, se puede leer.

El actor mexicano recordó que su esposa partió a un lugar mejor y confesó qué admiraba de ella: “Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos. Siempre admire tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías”.

Además, Humberto Zurita recordó los inicios de Christian Bach y cómo fue que no solo quiso ser actriz: “Cuando te conocí, ya eras una gran actriz y bailarina y habías terminado tu carrera de abogada. Estabas llena de virtudes! Como productora tuviste una gran visión para hacer nacer estrellas y hacer crecer la carrera de muchos actores”.

Para finalizar, confesó que no se olvidará de los momentos que pasaron y espera volverla a ver en algún momento: “Nunca estarás ausente en nuestros corazones. Nunca serás olvidada! En mi alma, anida el deseo de volverte a encontrar en la ecuación del tiempo. Descansa en Paz!”.

