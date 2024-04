Hunter Schafer confirma que tuvo romance de cinco meses con Rosalía: "Es de la familia, pase lo que pase"

Durante meses, se les pudo ver juntas y felices. Incluso, se dejaban fotografiar sonrientes mientras paseaban por las calles de Los Ángeles. Hoy, finalmente, se revela que su relación era más íntima de lo que se pensaba. En una entrevista publicada en GQ, la actriz Hunter Schafer ha revelado que ella y Rosalía mantuvieron una relación sentimental que duró cinco meses.



“Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental”, Rosalía “es de la familia, pase lo que pase”, comienza explicando. La estrella de Euphoria ha querido acabar con un rumor que la acompañaba desde que se publicaran unas imágenes de las dos comprando muebles.



"Lo habló con Rosalía la noche anterior, dice, y está feliz de confirmar que salieron durante unos cinco meses entre otoño e invierno de 2019. Hunter dice que tuvo que quedar varias veces con ella para darse cuenta del rollo que había y concluir que aquello eran citas", narra el artículo escrito por la periodista Emma Carmichael.



"Se ha especulado mucho durante mucho tiempo... Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso y otra dice '¡pero por qué, si no es asunto de nadie!'. Pero al final es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así", finalizó la actriz, quien actualmente se encuentra soltera.

La relación entre Hunter Schafer y Rosalía

En diciembre de 2019, Rosalía compartió una imagen donde se le ve sentada en un sillón de cuero con Hunter Schafer, quien recuesta su cabeza en el hombro de la cantante. La foto vino acompañada de un emoji de corazón en la descripción. Sus fans respondieron con mensajes como: "Un aplauso para esta pareja que está enamorada", "Viva el amor" y "Me encantan".



Los rumores sobre la amistad cercana entre la cantante y la actriz crecieron desde entonces. "Hunter, gracias por venir conmigo. Te amo mucho", dijo Rosalía a Schafer en los Premios Billboard Women, al recibir el premio Rising Star. Sin embargo, a principios de 2020, las celebridades ya no fueron vistas juntas con tanta frecuencia, hasta 2023.



Los rumores sobre una relación entre ambas cobraron fuerza tras el lanzamiento del sencillo Tuya de Rosalía en junio de 2023, canción que muchos seguidores de la cantante creen que está dedicada a Schafer. “Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda, uh a. Yo a ti debajo ‘e mi ombligo yeah”, dice una de las estrofas.



En una entrevista en el programa de LOS40 anda ya, Rosalía no desmintió que la canción estuviera inspirada en Schafer. Tampoco negó los rumores que circulaban en Internet. "A mí me encanta que cada uno se haga su historia. Como escritora, me gusta que los demás se hagan su propia película", comentó de manera concisa.

¿Quién es Hunter Schafer?

Hunter Schafer, de 25 años, alcanzó la fama por su interpretación de Jules, una adlescente trans, en la serie de HBO Euphoria. Además de su carrera en el cine, donde particiló en Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, ha incursionado en el mundo del modelaje, siendo rostro de marcas como Dior, Miu Miu y Rick Owens.



La actriz es reconocida por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGTBI. En 2021, la revista Time la incluyó en su lista de "100 líderes emergentes que están dando forma al futuro". Además, el 26 de febrero, fue detenida en Nueva York junto con otros 32 manifestantes durante una protesta en solidaridad con el pueblo palestino.

