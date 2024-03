Rosalía celebra el segundo aniversario de 'Motomami' compartiendo el meme que la compara con Elvis Crespo

Cuando Rosalía salió a la fama tras el lanzamiento de su disco El mal querer, muchos usuarios en redes sociales resaltaron su parecido con Elvis Crespo. Todas las imágenes comparándolos se volvieron viral y la española se lo tomó con humor.

Aprovechando la publicación que hizo celebrando los dos años de Motomami el último fin de semana, la intérprete de Despechá compartió una serie de fotos de su gira mundial y destacó el meme sobre ella y el cantante de merengue. En su mensaje, agradeció el apoyo de sus fanáticos y su familia sobre este proyecto al que comparó como "recibir al amor de tu vida en el aeropuerto después de una larga ausencia":

"Puse el corazón, la mente, el alma, la voz, el cuerpo entero a este proyecto y lo recibiste como se recibe al amor de tu vida en el aeropuerto después de que se haya ido un par de años fuera", escribió Rosalía. Asimismo, lo destacó como el disco más importante de su carrera.

"A veces cuesta acordarse de lo que uno hace lo que hace, porque no es fácil levantar proyectos y hacer algo que los demás terminen escuchando, viendo, disfrutando y haciéndose suyo porque literalmente Motomami no es mío, es suyo desde el primer día", resaltó.

¿Qué dijo Elvis Crespo de sus memes con Rosalía?

Anteriormente, Elvis Crespo ya había reaccionado al supuesto parecido que tiene con Rosalía y lo tomó de manera humorística, además, en un video publicado en TikTok dijo entre risas que no es el padre de la española.

"Con el respeto de mi esposa, yo me siento hermoso cuando me comparan con Rosalía, me parece muy simpático el hecho. Lo disfruto. Cuando Rosalía y yo cantemos en un escenario vamos a ser virales", se le escuchó decir confesando sentirse halagado de la comparación.

La reacción de Rosalía al mostrar el meme en sus redes sociales para celebrar su álbum solo demuestra que le divierte la situación y las comparaciones que la han vuelto viral.

Rosalía toma con humor el meme sobre su parecido con Elvis Crespo.Fuente: Instagram: @ rosalia.vt

Motomami: Rosalía entre el pop y lo experimental

"Su sonido se ha vuelto mucho más amigable, más accesible, más cercano al reggaetón o el trap. Desde un punto de vista comercial, es una jugada inteligente (...), pero resulta decepcionante para muchos de los que apreciamos sus primeros trabajos", señaló el crítico cultural Alonso Almenara a RPP en 2022, año del lanzamiento del disco Motomami.

Críticos españoles se preguntan qué ocurrió con la artista que fusionó de manera tan original el flamenco con ritmos contemporáneos. Le reprochan estar vendiéndose al mainstream, buscar ser del agrado de todos y, por ende, sonar como todos. O, como dijo Almenara, entregarse a "formatos bailables, con ritmos muy sencillos y con canciones de 3 minutos o menos [tiempo de duración]".

"Se ha perdido un nivel de complejidad [en la música de Rosalía]. El flamenco es una música muy adornada, con un trabajo vocal interesante en las texturas y las ornamentaciones, tiene como arabescos y es algo que ya no se ve tanto en su música. Su voz es reconocible, pero ahora se ciñe a los parámetros del pop y la música urbana", agregó.

Para el crítico musical Melgar Wong, Motomami de la española sería el equivalente al disco Erotica de Madonna, que apareció en 1992.

"Fue el momento en que deja atrás a la Madonna más pop, más radiable, para experimentar con el house de comienzos de los años 90. Rosalía está tomando una dirección parecida (...) Una apuesta por algo más personal, crear una narrativa diferente, recrear al personaje", añadió. Y en esa línea a lo mejor da como resultado a una artista totalmente distinta, aunque en el fondo, paradojas de la industria, sea la misma.

