Diego Boneta y Jesús Zavala trabajaron juntos en "Misión S.O.S" y "Alegrijes y Rebujos". | Fuente: Captura de pantalla

“Alegrijes y rebujos” fue una telenovela infantil que se estrenó en el 2003 teniendo como protagonista a Diego Boneta y Jesús Zavala. Ambos actores entablaron una amistad no solo dentro del set, también fuera, pero se separaron por motivos de trabajo.

No obstante, Boneta y Zavala se reencontraron después de 17 años de que se estrenara la serie mencionada. Su emotivo encuentro se dio en el Centro Cultural Teatro II donde el actor que interpretó a “Chaneque” está realizando la obra musical “Hoy no me puedo levantar”.

A través de su cuenta de Instagram, Jesús compartió la foto que se tomó con Diego Boneta, quien fue a verlo en el teatro y le agradeció su presencia de la siguiente manera: “17 años después de ese “código” nos venimos a reencontrar en el 33... que chingon recordar tanto y tu visita el otro día a @hnmpl_mx mi buen @diego”.

Los actores se conocieron en el 2002 cuando solo tenían 12 años mientras participaban en el reality show “Código F.A.M.A”. Desde ahí su amistad se volvió inquebrantable y al año siguiente, compartieron set en la novela infantil “Alegrijes y rebujos”.

Después de subir la imagen a sus redes sociales, la publicación de Jesús Zavala cuenta con más de 56,000 “Me gusta” y los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar:

“Fuerza, aventura, música, acción, Código FAMA”, “Después de ser Esteban y Ricardo, el Chaneque y Cristhian”, “Buenos recuerdos para quienes vivimos esa etapa de las grandes "peque-novelas", “Christian y chaneque en misión SOS, “CODIGO FAMA, genial!!!! Mi infancia” y muchos más.

BONETA Y LOS SECRETOS DE LA SERIE DE LUIS MIGUEL

Hace unas semanas, Diego Boneta sorprendió al revelar detalles inéditos de las grabaciones de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", aclamada producción original que también significó el relanzamiento musical de 'El Sol de México'.

En un video, publicado en redes sociales por Netflix, aparece el actor contando anécdotas nunca antes reveladas sobre las filmaciones de la serie. El intérprete contó el trabajo que tuvieron hacer en su dentadura para parecerse a Luis Miguel.

"Después de 7, 8 pruebas se me ocurrió ir donde mi ortodoncista. La que me puso brackets (cuando era niño). Y le dije: 'Hazme el gap (espacio entre los dientes). A mi dentista se le ocurrió ponerme una resina. La que se usa para los brackets, pero en vez de ser color diente, negra, permanente. La tuve ocho meses, no era algo que me podía quitar", dijo Diego Boneta.