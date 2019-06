Diego Boneta se encuentra en Perú. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Perla Caloña

El nombre de Diego Boneta resonó en toda Latinoaméroca con el estreno de "Luis Miguel, la serie". El actor mexicano, que se encuentra actualmente en Perú, dijo no sentir presión por superar este hito en su carrera.



"¡Para nada! El éxito en esta carrera se mide... Bueno, no el éxito sino la popularidad se mide con la fama. Si la gente te para, te reconoce o no. Viniendo de una trayectoria de 16 o 17 años, donde no siempre fue así, aprecio ahora mucho lo que está pasando. Trato de generar que siga este momento", comentó al programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Diego Boneta considera a "Luis Miguel, la serie" como el mayor reto, hasta ese momento, que tomó en su carrera. Además, lo ve como el inicio de nuevos proyectos en su carrera.

El siguiente reto para el actor es el estreno de "Terminator: Dark Fate", en octubre del 2019, cinta donde actuó con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. "Me tiene emocionadísimo", agregó antes de desearle buena suerte a Perú en su partido con Brasil en la Copa América. "Mucha suerte mañana espero que a Perú le vaya bien. Estoy con ustedes", agregó Boneta.

🔴 #ENVIVO | Entrevista exclusiva con Diego Boneta, actor de "Luis Miguel, la serie", quien nos visita en #Encendidos. Publicado por RPP Noticias en Viernes, 21 de junio de 2019

SER LUIS MIGUEL

Diego Boneta llegó al Perú y dio detalles sobre su interpretación de Luis Miguel en la popular serie de Netflix. El ex actor de "Rebelde" contó qué tan difícil fue su experiencia al momento de meterse en la piel de 'El Sol de México'.

"Lo más difícil para llegar a ser Luis Miguel fue tener su bronceado. Pasé horas y horas en las camas de bronceado para lograr el tono adecuado. Una vez, me quemé las nalgas", sostuvo en un breve encuentro con los medios de comunicación.

Diego Boneta recordó cuando, hace un año, en el Perú corrió el falso rumor de que iba a venir a ofrecer un concierto para interpretar las canciones de Luis Miguel. Nada más alejado de la realidad.

"Incluso decía que yo iba a cantar sus canciones. Yo nunca podría hacer eso, porque Luis Miguel hay uno solo", comentó. "Nunca hubo planes de hacer shows cantando sus temas", agregó.