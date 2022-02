Ethel Pozo y Julián Alexander ya comenzaron con los preparativos de su boda. | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

A través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo compartió fotografías junto con su prometido Julián Alexander. Las imágenes están acompañadas de un extenso texto, donde la conductora de “América Hoy” da algunos de detalles de su compromiso con el director audiovisual y dónde planean celebrar su matrimonio.

Al inicio del mensaje, la hija de Gisela Valcárcel contó que han pasado seis meses desde que ella y Julián se comprometieron en matrimonio, y que ha llegado el momento de iniciar los preparativos. Al inicio, explicó que no sabían por dónde comenzar: él quería una ceremonia en la playa, y ella, algo romántico en el campo. Sin embargo, decidieron ir con calma hasta que llegara una señal.

“¡Y llegó! Les prometo que llegó apenas conocimos a Argento. Este hermoso caballito nos llenó de paz y amor apenas lo vimos, junto con dos árboles hermosos, fuertes de raíz a punta que iluminan todo el lugar y que demuestran que aunque los años hayan pasado (imagino muchísimos), ellos siguen igual de sólidos. Y así anhelamos que sea siempre nuestra relación”.

Tal como señala Ethel Pozo, en la foto se puede ver a la feliz pareja junto con un caballo blanco en una casa hacienda. Las imágenes y el mensaje nos dan a entender que este será el lugar elegido para su boda.

Ethel Pozo recuerda su primera cita con Julián Alexander

Diez meses es el tiempo que la conductora de televisión Ethel Pozo lleva de relación sentimental con el productor Julián Alexander. Sin embargo, para ella es como si tuvieran años juntos, un hecho que parece reflejarse tras comprometerse en julio de 2021.

¿Cómo fue su primer encuentro? Según detalló la presentadora de "América Hoy", ocurrió en plena pandemia, razón por la que su ahora novio le pidió entonces que pasaran por pruebas de descarte de la COVID-19.

"Cuando Julián me dice para vernos, porque no nos conocíamos, yo le dije '¿y el COVID?'. Él pensó: 'ah, no quiere salir', pero entonces me propuso hacernos nuestras pruebas moleculares y recién ahí, con el resultado negativo, pudimos reunirnos en un restaurante con mil protocolos de bioseguridad", dijo Ethel Pozo en entrevista con el diario Trome.

Ante el anuncio de su compromiso con Julián Alexander, una pregunta recurrente para Ethel Pozo es: ¿para cuándo el matrimonio? Y aunque no ha dado una fecha exacta, esta vez la conductora de "América Hoy" señaló: "Nos casamos a fin de año", y añadió: "Hemos tomado tiempo, porque queremos que esté nuestra familia".

