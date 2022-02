El zoológico de San Antonio sigue con esta tradición. | Fuente: Zoológico de San Antonio

El zoológico de San Antonio en Texas sigue continúa con una curiosa tradición para recaudar fondos en San Valentín.

La institución permite a las personas que realicen donaciones nombrar a una cucaracha, rata o vegetal que será utilizado para alimentar a otros animales como parte de sus actividades.

El zoológico pasará un video del momento en el que los animales serán alimentados.

“Este San Valentín únete a la diversión donando para nombrar simbólicamente a una cucaracha, roedor o vegetal recordando a tu ex, jefe o mejor amigo. Esta es la mejor parte… podrás ver el momento en que lo ofrecemos como snack a los animales”, cuenta la página oficial.

Desde US$ 5

Las opciones de donación son: US$ 5 para vegetales, US$ 10 para cucarachas y US$ 25 para roedores. Y sí, se puede colaborar en todo el mundo.

Las cucarachas son provistas por criadores profesionales, mientras que los roedores llegan congelados de una granja de ratones.

El zoológico también incluye un paquete especial por US$ 150, que incluye un mensaje personalizado.

Un ejemplo de un video personalizado. Una serpiente es alimentada con una rata con el fondo de un mensaje dedicado. | Fuente: Zoológico de San Antonio