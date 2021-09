Lily Collins y Charlie McDowell se casaron un año después de anunciar su compromiso. | Fuente: Instagram/ Lily Collins

La actriz Lily Collins, protagonista de “Emily in Paris”, confirmó en sus redes sociales que el pasado 4 de septiembre contrajo matrimonio con Charlie McDowell, su prometido desde hace un año. El anunció lo realizó vía su cuenta oficial de Instagram en el que compartió algunas fotografías de su día nupcial.

“Nunca he querido tanto como lo hago contigo ser ese alguien para otra persona y ahora puedo ser tu esposa. Oficialmente, desde el 4 de septiembre del 2021, somos el 'para siempre' del otro. Te amo más allá”, escribió Lily en su post.

Por su parte, Charlie compartió más fotografías del mágico momento y le dedicó un romántico mensaje.

"Lo que empezó como un cuento de hadas es ahora mi realidad para siempre. Nunca seré capaz de describir cuán místico ha sido este fin de semana, pero ‘mágico’ es un buen sitio por donde empezar. Me he casado con la persona más generosa, detallista y bella que he conocido. Te amo”, escribió.

CHARLIE MCDOWELL: ¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE Lily Collins?

Charlie McDowell es un director de cine estadounidense que ha sido parte de proyectos como “El amor perfecto no existe” y “The Discovery”. Además de su trabajo en el rubro cinematográfico, McDowell es conocido por sus famosas expresas sentimentales.

El director de cine estuvo relacionado con actrices como Haylie Duff, hermana de Hillary Duff; Rooney Mara, actual pareja y madre del hijo de Joaquin Phoenix; y, Phoebe Tonkin.

La historia de amor entre Charlie McDowell y Lily Collins nació en junio de 2019, meses después de que Charlie terminará su relación sentimental con Emilia Clarke, la popular Daenerys de “Juego de Tronos”. En ese momento, Lily cumplía un año de soltería tras el fin de su noviazgo con Jamie Campbell Bower, con quien compartió créditos en “Cazadores de sombras”.

