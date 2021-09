Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se convertirán en padres por primera vez. | Fuente: Instagram

Ahora serán tres. Deyvis Orosco compartió una gran noticia con sus seguidores por medio de sus redes sociales. Mostrando una serie de fotos junto a su prometida Cassandra Sánchez de Lamadrid, anunció que se convertirán en padres.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre, y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico, pero en cada paso que di siguieron conmigo”, comenzó su mensaje en agradecimiento a sus fanáticos.

Al final del vídeo, Deyvis Orosco reveló la ecografía de Cassandra Sánchez confirmando así que el próximo año conocerá a su primer hijo.

“Desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Gracias Dios, gracias papá, gracias mi amor”, finalizó su mensaje.

Deyvis Orosco posterga matrimonio

El compromiso de Deyvis Orosco con Cassandra Sánchez de Lamadrid está pasando por uno de los mejores momentos y, tras confirmar a principios de este año que tienen pensado en casarse en Perú y España, el cantante de cumbia reveló que postergarán su boda por la pandemia de la COVID-19.

“Queremos que el momento preciso llegue para que la gente que nos quiere pueda celebrar con nosotros. Por ahora, lo primero es priorizar la salud, así que vamos a esperar", comentó desde sus redes sociales.

Para Deyvis Orosco, la salud es lo primordial, por ello, opinó que ante el incremento del número de fallecidos por el nuevo coronavirus no es momento de "hacer una fiesta".

Asimismo, dijo que la postergación no ha afectado su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid y no dudó en llenarla de elogios: “Nosotros estamos pasando por una etapa linda y sólida como relación. Cassandra se ha convertido en un pilar de mi vida y de mi carrera, ella me ha dado el equilibrio que tanto necesitaba", sostuvo.

