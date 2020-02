Maluma aclaró los rumores sobre su sexualidad. | Fuente: Instagram

Maluma utilizó su cuenta de Instagram para aclarar los rumores sobre su sexualidad. El cantante colombiano se ha visto envuelto en una serie de especulaciones sobre si es gay o no, así que harto de escuchar y leer este tipo de comentarios, el intérprete de “Corazón”, decidió responder tajantemente:

“La gente es muy estúpida, ¿no? Ya... O sea, ¿cómo, por qué dicen que soy gay? Si fuera gay, ya lo hubiera dicho”.

Además, hizo un comentario que no fue bien tomado por sus fanáticos: “El que dijo que yo soy gay, que me preste a la novia un momentico para ver qué tan gay... ¡Ay hombre, lo que me hacen reír!”.

Maluma aseguró que no tiene ningún problema en decirle al mundo que es homosexual si ese fuera su caso, sin embargo, aclaró que no lo es. A pesar de responder esa interrogante, la manera de decirlo no fue del agrado de sus seguidores.

Maluma respondió por primera vez a todos los comentarios que dicen que es Gay:



“El que dijo que soy gay, que me preste a su novia para ver qué tan gay soy". pic.twitter.com/Y5Q57FqEZn — José Pérez (@iamperezjose) February 13, 2020

Recordemos que el artista estuvo en una relación con la modelo Natalia Barulich, sin embargo, dos años después anunciaron su ruptura. Muchos aseguraron que ella estaba en salidas con el futbolista Neymar, pero ese rumor fue descartado.

Al parecer Maluma pudo rehacer su vida ya que lo fotografiaron con otra modelo, la rusa Vivien Rubin, mientras esquiaban en Colorado, Estados Unidos.

Los rumores sobre su sexualidad no es algo nuevo ya que varias veces se le involucró con Ricky Martin después de hacer la canción “Vente pa’ ca”, también con Pipe Bueno, con quien tiene una relación de amistad muy cercana.

El artista hizo oídos sordos a este tipo de comentarios, pero explotó en su cuenta de Instagram y lo que dijo causó incomodidad en todos sus seguidores porque lo tomaron como si fuera una ofensa que le digan “gay”.