Miguel Herrán, actor de "La casa de papel", llora desconsoladamente al incendiarse su casa. | Fuente: Twitter

El actor español Miguel Herrán se mostró desconsolado luego de compartir con sus seguidores cómo fue que su casa se consumía en un incendio. El protagonista de 'La casa de papel' utilizó su cuenta de Instagram para mostrar cómo cada parte de su hogar estaba entre las llamas.

El intérprete de Río grabó todo lo sucedido: “No me lo puedo creer”, se le escuchó decir en el video. Hasta el momento se desconoce las causas del incendio y no ha trascendido más información sobre ello.

Una hora más tarde de este hecho, Miguel Herrán publicó en sus historias de Instagram las imágenes de cómo quedó su casa. El comedor, las estanterías, los libros, el televisor y otras cosas quedaron en desuso.

Junto con sus amigos, el actor de 'La casa de papel' ingresó a lo que queda de su casa junto a sus amigos para buscar si hay algún objeto que no haya sido alcanzado por las llamas.

Miguel Herrán compartió en redes sociales cómo su casa se incendió. | Fuente: Instagram

Miguel Herrán y la COVID-19

Tras estar en contacto con una persona que dio positivo a COVID-19, Miguel Herrán, actor español de 'La Casa de Papel' y 'Élite', tuvo que estar en confinamiento para descartar su posible contagio.

Sin embargo, el popular 'Río' compartió con sus seguidores cómo pasó esta situación y confesó que no se siente bien el estar encerrado. En las fotos que compartió se le ve llorando por estar aislado de las personas.

“Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en el momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, escribió en su publicación.

“No soy capaz de controlar absolutamente nada”, continuó. Sin embargo, líneas más abajo agregó que ahora se encuentra bien y si lo hizo público fue una manera de desahogarse. Sus compañeros de la serie 'La casa de papel' como Úrsula Corberó, le enviaron mensajes de aliento.

