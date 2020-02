La esposa del cantante compartió la imagen a través de su Instagram. | Fuente: Captura | Instagram

Robbie Williams y su esposa Amy Field comparieron a través de Instagram el nacimiento de su cuarto hijo. En la cuenta de la ex jurado de The X-Factor, Field subió una imagen en donde se observan cuatro pies, entre ellos el del recién nacido.

"En este día de San Valentín, nos gustaría celebrar el amor de la manera más increíble ... Beau Benedict Enthoven Williams", escribió. El nacimiento del último miembro de la familia se dio por medio de viente subrogado, una vía alterna a la adopción.

"Al igual que con Coco, él es biológicamente nuestro, pero nació a través del mismo sustituto increíble ", contó. Además de Beau, Williams y Field tienen tres hijos juntos: Theodora Rose, de siete años, Charlton Valentine, de cinco años, y Colette Josephine, de un año.

Varios usuarios de Instagram felicitaron a la pareja de celebridades por su nueva llegada. En 2018, Williams y Field fueron jueces en The X-Factor junto a Simon Cowell y el ex miembro de la banda One Direction Louis Tomlinson.

En abril de 2019, la pareja anunció que habían decidido salir del programa.