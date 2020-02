Después de que su esposa tuviera dos abortos, Penn Badgley será padre por primera vez | Fuente: Instagram

El actor de la serie “You”, Penn Badgley, se convertirá en padre por primera vez y así lo confirmó su esposa, Domino Kirke, a través de su cuenta de Instagram.

La cantante de 36 años subió una foto a sus redes sociales mostrando su avanzado embarazo y confesó que se siente feliz y confiada luego de que tuvo dos abortos:

“En el camino otra vez. El embarazo después de la pérdida es otra cosa. Después de dos abortos espontáneos seguidos, estábamos listos para llamarlo. Dejé de confiar en mi cuerpo y comencé a aceptar el hecho de que había terminado”.

La esposa de Penn Badgley es asistente de parto y asegura que lo había visto todo pero las cosas cambian cuando se trata de uno mismo: “Lo he visto y escuchado todo. Se necesita todo lo que tengo para separarme amorosamente de las pérdidas por las que he estado presente y estar en mi propia experiencia”.

Domino Kirke es madre de un niño de 10 años, fruto de su relación anterior. No obstante, ahora se siente preparada para tener un segundo bebé:

“Cuando estaba embarazada a los 25 años, no sabía nada. No tuve comunidad. Me zambullí felizmente inconsciente sobre el nacimiento y sus misterios. Ahora, con 10 años de experiencia para aprovechar, atesoro mi comunidad biológica y el conocimiento que tengo. Ya nos estás enseñando cómo permanecer en el día de una manera que nunca hemos tenido que hacer, pequeña. Gracias”.

PENN BADGLEY EN “YOU 3”

La sinopsis de la serie que se muestra en la plataforma es que se trata de una historia de amor del siglo XXI sobre un obsesivo, pero brillante mánager de 20 años de una librería (Penn Badgley), quien utiliza la era digital hiperconectada para enamorar a la mujer de sus sueños, que vendría a ser Beck.

En la segunda temporada tiene una historia con Love, sin embargo, cambia su identidad para dejar atrás su pasado. Aún se desconoce de qué tratará la tercera parte de “You”, sin embargo, podría tratarse de una nueva víctima de Joe.