Joe Goldberg, psícopata y asesino, regresará en la tercera temporada de "You". | Fuente: Instagram

La segunda temporada de “You” dejó a más de uno con intriga luego de que el final dejara en vilo a lo que podría suceder si es que se daba una tercera temporada.

Muchos esperaban el anuncio de Netflix confirmando la continuación, sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, la plataforma anunció lo que todos esperaban. Por medio de un vídeo de pocos segundos, se ve que dice “You T3” teniendo hasta el momento más de 400 reacciones por parte de los fanáticos.

También, en la cuenta oficial de Twitter de la serie se puede leer la siguiente descripción: “Hasta pronto, vecino. ‘You’ temporada 3 ya viene”, además, acompaña una frase dentro del clip en el cual se dice: “New year, new you” (Año nuevo, ‘tú’ nuevo).

Algunos ya sabían que se daría ya que, de manera accidental, Penn Badgley, actor que le da vida a “Joe”, confirmó la tercera temporada en una entrevista para Entertainment Tonight.

Mientras hablaba sobre el desarrollo y el éxito de "You", aseguró lo siguiente: "No parece ser el mismo tipo de depredador, el mismo tipo de... ya sabes, me atrevo a decir, en la tercera temporada... ¡Dios mío!".

A pesar de que no lo dijo exactamente, la creadora de la serie, Sera Gamble, confesó que si llegaba a tener un nivel de audiencia alto, estarían dispuestos a seguir con la historia del asesino en serie, Joe Goldberg.

¿De qué trata “You” de Netflix?

La sinopsis de la serie que se muestra en la plataforma es que se trata de una historia de amor del siglo XXI sobre un obsesivo, pero brillante mánager de 20 años de una librería (Penn Badgley), quien utiliza la era digital hiperconectada para enamorar a la mujer de sus sueños, que vendría a ser Beck.

En la segunda temporada tiene una historia con Love, sin embargo, cambia su identidad para dejar atrás su pasado.