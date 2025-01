Investigan caso del Brad Pitt creado por inteligencia artificial que estafó a una mujer con $ 850 000

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las autoridades francesas abrieron una investigación para identificar a las personas que estafaron a una mujer que pensaba ayudar económicamente al actor estadounidense Brad Pitt, indicó una fuente policial.

En un programa de la cadena privada TF1, la mujer, identificada solamente como Anne, explicó que pensaba que mantenía una relación romántica con la estrella de Hollywood, lo que la llevó a divorciarse de su esposo y transferir 830 000 euros (850 000 dólares) a los embaucadores.

¿Cómo se produjo la estafa usando a un Brad Pitt falso?

Los estafadores utilizaron cuentas falsas en redes sociales y WhatsApp, así como tecnología de creación de imágenes por inteligencia artificial (IA) para enviarle a Anne lo que parecían ser selfies y otros mensajes de Pitt.

Para conseguir el dinero, los estafadores fingieron que el actor de 61 años necesitaba fondos para pagar un tratamiento renal, ya que sus cuentas bancarias estaban supuestamente congeladas debido al divorcio con su exesposa Angelina Jolie.

Este caso se volvió viral y le siguió una ola de burlas contra la mujer.

¿Qué dijo Brad Pitt sobre la estafa?

Un vocero de Brad Pitt advirtió a los seguidores contra los estafadores que utilizan su imagen, en declaraciones al medio Entertainment Weekly.

"Es terrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades. Pero este es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones en línea no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales", indicó el representante.

Por el momento, los investigadores no identificaron a ningún sospechoso y se centran en localizar las cuentas que recibieron las transferencias de dinero de la víctima, que presentó una denuncia en La Reunión, departamento francés en el Índico.

Este tipo de estafas existen dese hace años, pero la llegada de la inteligencia artificial ha aumentado el riesgo del robo de identidad, engaños y fraudes en línea, según los expertos.

