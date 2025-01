"Es terrible": Brad Pitt expresó su indignación al conocer que una mujer fue estafada con su imagen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que una mujer francesa de 53 años presentara una denuncia alegando haber sido estafada por más de 800 mil dólares por parte de una persona que hizo pasar en las redes sociales por Brad Pitt durante un año y medio, el reconocido actor de Hollywood se pronunció sobre lo ocurrido.

A través de un comunicado difundido por su portavoz a Entertainment Weekly, Pitt calificó de "terrible" el accionar de algunas personas con tal de conseguir dinero: "Es terrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades. Pero este es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones en línea no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales".

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que usan el nombre de Brad Pitt ya que, en septiembre de 2024, las autoridades españolas arrestaron a cinco personas acusadas de estafar a dos mujeres por 350.000 dólares haciéndose pasar por el actor. Según el comunicado de prensa, traducido al inglés, los estafadores supuestamente enviaron mensajes a las víctimas mientras se hacían pasar por el ganador del Oscar e iniciaron una falsa relación romántica.

¿Cómo fue estafada la mujer por un falso Brad Pitt hecho con IA?

El estafador, quien habría abordado a Anne en febrero de 2023 en Instagram, colgaba fotos trucadas de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones cotidianas e incluso la envió un vídeo generado por la Inteligencia Artificial (IA).

"Él me enviaba fotos y cuando hacía búsqueda en línea no las veía. Por eso, me decía: 'son fotos que ha hecho para mí'", explicó a los periodistas del programa 'Sept à Huit'.

Tras un año y medio, Anne descubre el engaño cuando los medios relatan que Pitt ha comenzado una relación con Inés de Ramón.

La mujer, que sufre una grave depresión, está temporalmente alojada en casa de una amiga, tras perder por la estafa casi todo su patrimonio, incluyendo los 775.000 euros que recibió tras su divorcio.

"Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno", concluyó la demandante.

