A través de las redes sociales, el cantante J Balvin protestó contra los Latin Grammy. | Fuente: Instagram/@jbalvin

No se calla nada. Desde su perfil en Twitter, el reguetonero J Balvin compartió una crítica contra los Latin Grammy 2021 e instó a otros artistas a no asistir a la premiación. Cabe destacar que, el intérprete colombiano está nominado en las categorías de Canción del año y Mejor canción urbana por el tema “Agua”.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió el intérprete de música urbana.

Además de arremeter directamente contra la organización del evento, J Balvin invocó a sus colegas a hacer lo mismo que él en forma de protesta: no presentarse en los Latin Grammy 2021: “¡Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR! es decir todos porque somos un movimiento”.

J Balvin arremete contra los Latin Grammy: "No nos valoran, pero nos necesitan". | Fuente: Twitter/Captura de pantalla

Los Latin Grammy 2021 anuncian sus nominados

Este martes 28 de setiembre, los Latin Grammy 2021 dieron a conocer la lista de los nominados a lo mejor de la música latina. La 22° entrega de los premios se llevará a cabo el 18 de noviembre y se realizará de manera presencia en el MGM Grand Garden Arena.

“Nuestra Academia se esfuerza continuamente por apoyar a la comunidad de la música latina por medio de reconocimientos y premiaciones incluyentes, que distinguen las obras de los artistas más representativos de la excelencia musical actual", dijo Manuel Abud, CEO de los Latin Grammy en nota de prensa.

Por ese motivo, se sienten orgullosos que las raíces de distintos países hispanohablantes afloren en la música y qué mejor que ser reconocidos en esta ceremonia. "Hoy nos sentimos orgullosos de dar a conocer a los nominados de la 22° Entrega Anual del Latin Grammy 2021, un diverso grupo de talentosos artistas cuya música ha derrumbado barreras culturales en todo el mundo", concluyó.

