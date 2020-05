J Balvin cumple 35 años: Maluma, Nicky Jam, Sebastian Yatra y otros cantantes lo felicitaron en Instagram

J Balvin celebra su cumpleaños este 7 de mayo. | Fuente: Instagram

El cantante colombiano J Balvin cumple este 7 de mayo un año más de vida. El reguetonero, que ha recibido el galardón de "Ícono Mundial” del Premio Lo Nuestro, alcanza así 35 años, en medio de la cuarentena mundial por la pandemia.

Debido a su gran trayectoria, J Balvin ha realizado cientos de colaboraciones con colegas del género urbano, por ello, en esta fecha especial, ha recibido saludo de muchos de ellos.

El puertorriqueño Nicky Jam fue uno de los primeros en publicar una imagen en Instagram para hacer llegar su saludo. "Feliz cumple, mi bro' que Dios te bendiga mucho, love you", escribió en su post.

Sebastián Yatra también se animó a saludar a J Balvin y compartió unas imágenes de la noche en la que ambos triunfaron en los Premio Lo Nuestro. "Feliz cumple, José, que Dios te bendiga bro'!! @jbalvin jajaj recordando una noche muy bacana", anotó.

Maluma fue otro de los reguetoneros que no olvidó el onomástico de J Balvin. "El mopri que uno quiere y que a la vez no se soporta está de cumpleaños. Love you, mi niño, feliz cumple", escribió en una 'storie' de la red social.

Asimismo, el rapero Sech, los reguetoneros Rauw Alejandro y Arcángel, y el productor musical Rafael Pina enviaron mensajes al intérprete de "Colores". "Quiero desearle feliz cumpleaños a una persona muy especial!! Dios te bendiga mi hermano, sigue inspirándonos como sabes hacerlo atte: los que quizás nunca graben", expresó Sech.