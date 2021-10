J Balvin utilizó su cuenta de Instagram para pedir perdón a las mujeres por su canción "Perra" al lado de la cantante Tokischa. | Fuente: Captura YouTube

Después de muchas semanas de estar envuelto en una gran polémica, J Blavin rompió su silencio y se pronunció a través de sus redes sociales y pidió perdón a las mujeres que se sintieron ofendidas por la canción "Perra" donde colaboró la cantante Tokischa.

Pero no solo por la letra de la canción se disculpó, sino también, por el videoclip que mostraba imágenes explícitas que generaron rechazo por parte de sus fans y calificaron este tema como machista y racista.

“Vengo a hablarles de ‘Perra’ y le quiero pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos, especialmente a las mujeres y la comunidad negra, eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido la tolerancia, el amor y la integración”, explicó.

En otra parte del video, el cantante colombiano mencionó que con esta canción quiso impulsar la carrera de la rapera dominicana, así como empoderarla en una industria donde el mayor protagonismo lo tienen los hombres.

También reveló que fue él quién eliminó el video de YouTube y no la plataforma. J Balvin dijo que tomó esta decisión debido a las miles de solicitudes que le hicieron sus seguidores desde diferentes países al rededor del mundo.

“Como forma de respuesta y de respeto bajé el video hace 8 días, y al ver que siguieron con las críticas les estoy dando cara, hablando al respecto”, agregó.

J Balvin culminó su comunicado pidiéndole unas disculpas a su madre por todo lo que le ha hecho pasar desde que se publicó el video y se comenzaron a generar ciento de comentarios en contra.

Madre de J Balvin se pronunció por polémica

Alba Mery, madre de J Blavin, se pronunció sobre esta situación. La señora conversó con medios colombianos y explicó que regañó a su hijo tras escuchar la letra del polémico tema:

“Cuando yo me enteré, yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decir... Ya no seguí viendo el video, pues no veía a mi Josecito por ninguna parte”, explicó.

Asimismo, la mamá de J Balvin comentó que los artistas pasan de buenos a malos dependiendo de la música que sacan y eso pasó con su hijo:

“No podemos idealizar a nadie le tiene sus defectos y sus cualidades (...) De ángel a villanos aquí pasamos con mucha facilidad, entonces hay que hacer grandes cambios interiores empezando por mi muchacho”, agregó.

Finalmente, la señora pide que no juzguen a J Balvin por su canción ‘Perra’: “Quizás lo que pasó no representa a mi hijo, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó (...) Mi hijo se equivocó, definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos”, sostuvo.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.