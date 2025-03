Jack Black y el elenco de 'Nacho Libre' se reunió en México a 19 años del estreno de la película

El famoso actor se junto a cenar con 'Esqueleto' y la 'Hermana Encarnación'. Sus fanáticos se mostraron felices con esta reunión ya que el filme sigue despertando interés en el público mexicano.

Jack Black se encuentra en México para promocionar Una película de Minecraft, junto a Jason Momoa y todo el elenco. Si bien asistió a la premiere, lució sus mejores trajes en alfombra verde, se tomó fotos con sus fans y brindó declaraciones, se tomó un tiempo para visitar a viejos amigos.

A través de sus redes sociales, el famoso actor compartió una serie de imágenes junto a Ana de la Reguera y Héctor Jiménez, sus compañeros de reparto de Nacho Libre, cinta de rodaron en 2006. También se reencontró con el director Jared Hess. De acuerdo con las fotos, los artistas se reunieron para cenar.

Rodada en Oaxaca, Jack Black convivió con la comunidad local y disfrutó de la gastronomía y la cultura. Durante las grabaciones, el actor quedó encantado con las tradiciones mexicanas y la lucha libre, algo que se nota en su entrega en el papel de Nacho, un personaje lleno de humor, y también de respeto hacia la esencia de México.

En entrevistas, ha destacado que disfruta de la hospitalidad del país azteca, su comida (especialmente los tacos) y la energía única del país.

Ana de la Reguera, Jack Black y el director Jared Hess se reunieron en México después de 19 años de haber filmado 'Nacho libre'.Fuente: @adelareguera

Héctor Jiménez con Jack Black.Fuente: @hectorjimenezoficial

Ana de la Reguera con Jack Black.Fuente: @adelareguera

¿De qué trata Nacho Libre?

Nacho Libre es una comedia de 2006 protagonizada por Jack Black y dirigida por Jared Hess, conocido por su estilo excéntrico (también dirigió Napoleon Dynamite). La película está inspirada libremente en la vida real del luchador mexicano Fray Tormenta, un sacerdote que se dedicó a la lucha libre para recaudar fondos y mantener a los niños huérfanos bajo su cuidado.

Ignacio, conocido como Nacho, es un cocinero en un monasterio mexicano que cuida a un grupo de niños huérfanos. Aunque lleva una vida humilde, sueña con convertirse en luchador profesional, algo que está mal visto dentro de la estricta vida religiosa del monasterio. Un día, decide seguir su pasión en secreto y se convierte en luchador con el nombre de "Nacho Libre". Para ganar dinero y ayudar a los huérfanos, participa en peleas de lucha libre, a pesar de que no es el más talentoso ni tiene un físico imponente.

Nacho hace equipo con Esqueleto (Héctor Jiménez), un luchador flacucho y excéntrico, y juntos enfrentan a coloridos oponentes mientras Nacho trata de ocultar su doble vida. A lo largo de la película, también busca impresionar a la hermana Encarnación (Ana de la Reguera), una joven monja recién llegada al monasterio.

Aunque la película recibió críticas mixtas, se ha convertido en una película de culto gracias a su estilo único, las expresiones exageradas de Jack Black, frases icónicas ("I believe in science", "Chancho, I need to borrow some sweats") y su entrañable mensaje sobre seguir los sueños y ayudar a los demás.

