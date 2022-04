Jada Pinkett Smith le da la espalda a Will Smith: 'Lo exageró todo' | Fuente: AFP

"Es tiempo para sanar y estoy aquí para ello", fueron las primeras declaraciones de Jada Pinkett luego del incidente que protagonizó su esposo, Will Smith con el comediante Chris Rock durante los Oscar 2022.

Sin embargo, parece que el tiempo hizo que la actriz cambie de opinión e ignore el mensaje conciliador que publicó en sus redes sociales. Y es que la postura de Jada ha dado un giro inesperado luego de unas declaraciones que recogió el medio US Weekly.

NO NECESITÓ DE SU PROTECCIÓN

Como se recuerda, durante la ceremonia de los Oscar 2022, Rock hizo una broma acerca la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia. Tras poner en evidencia su incomodidad, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada al comediante.

"Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró todo, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera", dijo la intérprete según una fuente muy cercana a la pareja y que tuvo contacto con el citado medio.

La persona allegada a los esposo dijo que Jada nunca habría deseado la protección de Will y menos de manera violenta. "Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas", acotó.

ESTE VIERNES DE DECIDIRÁ LA SANCIÓN A WILL SMITH

La Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood adelantará a este viernes su próxima reunión, en la que decidirá las sanciones que aplicará a Will Smith por abofetear al humorista Chris Rock durante la gala de los Oscar 2022.

El presidente de la Academia de Hollywood, David Rubin, comunicó el adelanto en una carta interna, distribuida por la revista Variety, en la que explica que como el actor ha abandonado la organización bajo su propia voluntad, ya no es necesario cumplir con el plazo de 15 días para que él aportara su visión de los hechos.

