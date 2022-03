Jada Pinkett Smith publica mensaje tras polémica de Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 | Fuente: AFP

Jada Pinkett Smith se pronunció por primera vez luego del incómodo momento vivido en la ceremonia de los Oscar 2022, donde su esposo Will Smith golpeó a Chris Rock en el escenario tras una broma sobre su aspecto.

Rock estaba presentando la categoría a mejor documental cuando realizó una broma que la involucró con su calvicie, dando a entender que se parecía a G.I. Jane, personaje interpretado años atrás por Demi Moore donde aparece sin cabello.

"G.I. Jane 2, no puedo esperar a verla", bromeó el comediante sin presagiar que esa frase provocaría la incomodidad de Jade y la furia de Will Smith. "Quita el nombre de mi esposa de tu maldita boca", gritó el actor a Chris tras propinarle una bofetada en plena transmisión de la ceremonia.

EL BREVE MESAJE DE JADA

Poco después, Smith obtuvo el premio a mejor actor por su participación en 'King Richard', pero durante su discurso tuvo que ofrecer disculpas a la Academia. Jada, la verdadera afectada por la broma de Rock, no se había referido al tema hasta ahora.

"Esta es una temporada de sanación y estoy aquí por eso", dijo la actriz y productora a través de sus redes sociales. Ella ha revelado que pierde cabello de manera irregular debido a una enfermedad autoinmune.





OFRECIÓ DISCULPAS

El último lunes, Will Smith ofreció disculpas públicas a Rock debido al golpe que le dio en medio de la ceremonia. "Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió.

Sin embargo, la Academia informó que inició una investigación sobre los hechos acontecidos en el Teatro Dolby, lo que podría traer consecuencias directas para el ganador del Oscar 2022.

