Jim Carrey tuvo fuertes palabras sobre la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022

Mucho se viene hablando y se hablará sobre la agresión de Will Smith a Chris Rock durante la pasada noche de los Oscar 2022. Uno de los que ha alzado la voz de manera más enérgica es el actor y comediante Jim Carrey, quien fue enfático al señalar que se sintió asqueado tras ver a los presentes aplaudir el discurso de Will Smith, cuando ganó el premio a Mejor actor.

“Me asqueó la ovación de pie. Sentí que Hollywood es cobarde en masa. Realmente se sintió como una indicación muy clara de que ya no somos el club genial”, expresó Jim Carrey durante una entrevista con la conductora Gayle King, para el programa CBS Mornings.

También se refirió al hecho de que Chris Rock no haya presentado cargos contra Will Smith: “Él no quería problemas. Yo hubiera anunciado esa mañana que demandaba a Will por 200 millones de dólares, porque ese video va a estar allí por siempre. Va a ser ubicuo. Ese insulto va a durar mucho tiempo”.

Jim Carrey también fue enfático sobre la manera de reaccionar de Will Smith: “Si quieres gritar desde la audiencia o desaprobar, muestra tu desaprobación o di algo en Twitter… No tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara, porque dijo algo”.

“Echó un manto mortuorio sobre el momento brillante de todos anoche”

Cuando Gail King, la conductora de CBS Mornings, le dijo a Jim Carrey que la situación había “escalado hacia ese nivel”, o sea, que se había ido intensificando, el actor nuevamente respondió catogóricamente: “No escaló, surgió de la nada, porque Will tenía algo dentro de él que lo frustraba”.

Asimismo, Jim Carrey dejó en claro que no tiene nada en contra de Will Smith, a quien le reconoce sus grandes logros. Sin embargo, recalcó que no fue el momento adecuado. También le deseó lo mejor.

Otro punto que tocó el actor durante la entrevista, que se dio en el marco promoción de “Sonic 2”, donde interpreta al villano, fue que la agresión opacó el triunfo de los otros ganadores, quienes han trabajado duro para llegar a ese momento tan significativo de su carreras

“Echó un manto mortuorio sobre el momento brillante de todos anoche. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar y tener su momento en el sol, y obtener su premio por el trabajo realmente bueno que hicieron”, fuero las palabras finales de Jim Carrey.

