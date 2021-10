Jada Pinkett se sinceró al hablar de su vida sexual con su esposo, el actor Will Smith. | Fuente: AFP

En julio de 2020, Jada Pinkett Smith admitió frente a su esposo Will Smith haber tenido una relación extramatrimonial con el rapero August Alcina. Esta vez, la actriz ha hecho otra reveladora confesión: su vida sexual fue complicada y hablar al respecto es “incómodo”, pero le ha ayudado mucho en el camino.

En su programa “Red Table Talk”, que conduce junto a su madre, Adrienne Banfield-Norris, y su hija, Willow Smith, la celebridad dio la bienvenida a Gwyneth Paltrow. En ese sentido, las famosas hablaron sobre temas relacionados al sexo, aunque no únicamente en la pareja, sino cómo también enseñarle todo sobre ello a sus hijos.

“De lo que Will y yo hablamos mucho es del viaje”, dijo Jada Pinkett. “Empezamos en esto a una edad muy temprana, ya sabes, 22 años. Por eso la parte de la responsabilidad realmente me golpeó porque creo que esperas que tu pareja sepa lo que necesitas, especialmente cuando se trata de sexo”, agregó.

Al inicio, la esposa de Will Smith tenía la idea de que la persona que te ama debería conocerte y saberlo todo, prácticamente “leer mi mente”. “Esa es una gran trampa”, coincidieron Jada Pinkett Smith y Gwyneth Paltrow sobre este pensamiento erróneo que pone en problemas a muchas parejas.

En ese sentido, aclaró que lo mejor es la comunicación: “Dime lo que necesitas. Dime lo que quieres, y, además, yo sé que tengo que ser responsable de hacer lo mismo... Realmente lo intento”. Sin embargo, asegura que en ocasiones no puede ser algo tan sencillo, ya que resulta difícil de ponerlo en palabras.

“Es incómodo, pero es profundamente saludable, y pienso en el sexo, porque es algo de lo que no hablamos y hay tanto de fantasía a su alrededor”, agregó.

Jada Pinkett y Will Smith no tienen problemas con el sexo

A raíz de esta conversación, la prensa estadounidense hizo eco de las declaraciones de Jada Pinkett Smith y ella misma salió a aclarar que no tiene ningún problema con Will Smith en el sexo. “Will y yo nunca tuvimos problemas en la habitación”, escribió a través de su perfil de Twitter.

