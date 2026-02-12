James Van Der Beek: 'Dawson’s Creek' y las películas y series que marcaron su carrera

Dawson’s Creek (1998–2003): Como Dawson Leery, James Van Der Beek se convirtió en el rostro de una generación y en uno de los grandes ídolos juveniles de finales de los 90. Junto a Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams, ayudó a redefinir el drama adolescente en televisión. Su actuación le valió nominaciones a premios juveniles y dejó momentos inolvidables, como el famoso meme de “Crying Dawson”, que el propio actor supo tomarse con humor años después. ( Fuente: Sony Pictures Television)