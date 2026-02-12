Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

James Van Der Beek: 'Dawson’s Creek' y las películas y series que marcaron su carrera

Renzo Napa

por Renzo Napa

·
<strong>Dawson’s Creek</strong> (1998–2003): Como <strong data-start=1078 data-end=1094>Dawson Leery</strong>, <strong>James Van Der Beek</strong> se convirtió en el rostro de una generación y en uno de los grandes ídolos juveniles de finales de los 90. Junto a Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams, ayudó a redefinir el drama adolescente en televisión. Su actuación le valió nominaciones a premios juveniles y dejó momentos inolvidables, como el famoso meme de “Crying Dawson”, que el propio actor supo tomarse con humor años después.
<strong>Juego de campeones</strong> (Varsity Blues, 1999): Su consolidación en el cine llegó con este drama deportivo ambientado en Texas. Interpretando al quarterback Jonathan “Mox” Moxon, <strong>James Van Der Beek </strong>encarnó la rebeldía juvenil frente a la presión del sistema. La película fue un éxito de taquilla y le otorgó premios como el MTV Movie Award y el Teen Choice Award, confirmando que podía brillar más allá de la televisión.
<strong>Scary Movie</strong> (2000): Con un cameo breve pero memorable, <strong>James Van Der Beek</strong> demostró que no tenía miedo de reírse de sí mismo. Al parodiar su imagen de galán juvenil, conectó con el público desde otro lugar y se llevó el MTV Movie Award al mejor cameo en 2001.
<strong>Texas Rangers</strong> (2001): En este western, <strong>James Van Der Beek</strong> compartió pantalla con Ashton Kutcher y Usher. Fue uno de sus primeros intentos por alejarse del drama adolescente y probar suerte en historias de acción y corte histórico.
<strong>Las reglas de la atracción</strong> (The Rules of Attraction, 2002) Bajo la dirección de Roger Avary, <strong>James Van Der Beek</strong> interpretó a Sean Bateman en un papel mucho más oscuro y provocador. Esta cinta marcó un punto de quiebre en su carrera, al romper con su imagen de “chico bueno” y apostar por un personaje complejo y controversial, elogiado por la crítica.
<strong>Formosa Betrayed</strong> (2009): En este thriller político basado en hechos reales, <strong>James Van Der Beek</strong> dio vida al agente Jake Kelly. Su actuación fue reconocida en el circuito independiente y le valió el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de San Diego, reafirmando su capacidad para liderar proyectos más arriesgados.
<strong>Don’t Trust the B---- in Apartment 23</strong> (2012–2013): Uno de los giros más celebrados de su carrera. <strong>James Van Der Beek </strong>interpretó una versión ficticia y exagerada de sí mismo, burlándose de su pasado como estrella juvenil. Con esta comedia conquistó a una nueva generación y demostró su talento para la autoparodia.
<strong>Power/Rangers</strong> (2015): En este cortometraje que se volvió viral en YouTube, <strong>James Van Der Beek </strong>no solo actuó como Rocky DeSantos (el Red Ranger), sino que también participó como guionista. La propuesta ofrecía una visión más oscura y adulta del universo Power Rangers, sorprendiendo a los fans.
<strong>Pose </strong>(2018): <strong>James Van Der Beek </strong>se sumó al universo televisivo de Ryan Murphy interpretando a Matt Bromley, un ejecutivo de los años 80. Su participación confirmó su vigencia en producciones de prestigio y su capacidad de adaptarse a nuevas narrativas.
<strong>Overcompensating </strong>(2025): En la serie de comedia de Prime Video dio vida a Charlie, reafirmando su perfil camaleónico. A lo largo de su carrera, <strong>James Van Der Beek</strong> demostró que podía transitar con naturalidad del drama juvenil al cine independiente y la comedia contemporánea.
1/10
<strong>Dawson’s Creek</strong> (1998–2003): Como <strong data-start=1078 data-end=1094>Dawson Leery</strong>, <strong>James Van Der Beek</strong> se convirtió en el rostro de una generación y en uno de los grandes ídolos juveniles de finales de los 90. Junto a Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams, ayudó a redefinir el drama adolescente en televisión. Su actuación le valió nominaciones a premios juveniles y dejó momentos inolvidables, como el famoso meme de “Crying Dawson”, que el propio actor supo tomarse con humor años después.
<strong>Juego de campeones</strong> (Varsity Blues, 1999): Su consolidación en el cine llegó con este drama deportivo ambientado en Texas. Interpretando al quarterback Jonathan “Mox” Moxon, <strong>James Van Der Beek </strong>encarnó la rebeldía juvenil frente a la presión del sistema. La película fue un éxito de taquilla y le otorgó premios como el MTV Movie Award y el Teen Choice Award, confirmando que podía brillar más allá de la televisión.
<strong>Scary Movie</strong> (2000): Con un cameo breve pero memorable, <strong>James Van Der Beek</strong> demostró que no tenía miedo de reírse de sí mismo. Al parodiar su imagen de galán juvenil, conectó con el público desde otro lugar y se llevó el MTV Movie Award al mejor cameo en 2001.
<strong>Texas Rangers</strong> (2001): En este western, <strong>James Van Der Beek</strong> compartió pantalla con Ashton Kutcher y Usher. Fue uno de sus primeros intentos por alejarse del drama adolescente y probar suerte en historias de acción y corte histórico.
<strong>Las reglas de la atracción</strong> (The Rules of Attraction, 2002) Bajo la dirección de Roger Avary, <strong>James Van Der Beek</strong> interpretó a Sean Bateman en un papel mucho más oscuro y provocador. Esta cinta marcó un punto de quiebre en su carrera, al romper con su imagen de “chico bueno” y apostar por un personaje complejo y controversial, elogiado por la crítica.
<strong>Formosa Betrayed</strong> (2009): En este thriller político basado en hechos reales, <strong>James Van Der Beek</strong> dio vida al agente Jake Kelly. Su actuación fue reconocida en el circuito independiente y le valió el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de San Diego, reafirmando su capacidad para liderar proyectos más arriesgados.

Dawson’s Creek (1998–2003): Como Dawson Leery, James Van Der Beek se convirtió en el rostro de una generación y en uno de los grandes ídolos juveniles de finales de los 90. Junto a Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams, ayudó a redefinir el drama adolescente en televisión. Su actuación le valió nominaciones a premios juveniles y dejó momentos inolvidables, como el famoso meme de “Crying Dawson”, que el propio actor supo tomarse con humor años después. ( Fuente: Sony Pictures Television)

Publicidad:

Más galerías

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA