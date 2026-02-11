Murió James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson's Creek', a los 48 años

El actor estadounidense James Van Der Beek falleció a los 48 años. De acuerdo con el medio TMZ, un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis informó que el hecho fue reportado a las 6:44 a. m. de este miércoles, sin que se diera a conocer la causa de muerte del protagonita de la serie Dawson's Creek.

Poco después, la familia del intérprete confirmó la noticia a través de Instagram.

"Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y serenidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos a nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo", se lee en el anuncio.

Su lucha contra el cáncer

A finales de 2024, James Van Der Beek reveló que estaba luchando contra un cáncer de colon. Durante una entrevista en el programa Good Morning America el año pasado, contó que el diagnóstico lo dejó en shock.



"Comía lo que consideraba saludable y tenía toda una agenda de lo que creía que sería mi año y mis prioridades para las próximas semanas y meses. La realidad de que todo eso iba a cambiar y tomar un rumbo diferente... al principio, sinceramente, fue una pesadilla de la que no podía despertar", comentó.



Van Der Beek tenía previsto reunirse con sus compañeros de la serie Dawson’s Creek en septiembre pasado; sin embargo, se vio obligado aparecer a través de un video debido a su delicado estado salud.

"Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona", fueron sus primeras palabras.

Trayectoria James Van Der Beek y papeles más recordados

James Van Der Beek logró la fama a finales de los años noventa como protagonista de Dawson's Creek, serie que lo convirtió en una figura de la televisión juvenil. Posteriormente participó en producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas Scary Movie, Varsity Blues y Pose, ampliando su presencia en distintos géneros.

Dawson Leery en Dawson's Creek (1998-2003): Su papel definitivo, que lo convirtió en un ícono adolescente de finales de los 90.

(1998-2003): Su papel definitivo, que lo convirtió en un ícono adolescente de finales de los 90. Jonathan "Mox" Moxon en Varsity Blues (Juego de campeones) (1999): Película de culto sobre fútbol americano adolescente que protagonizó en pleno éxito de Dawson's Creek.

(Juego de campeones) (1999): Película de culto sobre fútbol americano adolescente que protagonizó en pleno éxito de Dawson's Creek. Sean Bateman en The Rules of Attraction (Las reglas del juego) (2002): Un papel más oscuro que demostró su versatilidad tras concluir su serie principal.

(Las reglas del juego) (2002): Un papel más oscuro que demostró su versatilidad tras concluir su serie principal. Versión ficticia de sí mismo en Don't Trust the B---- in Apartment 23 (2012-2013): Aclamada actuación cómica donde parodiaba su imagen pública.

(2012-2013): Aclamada actuación cómica donde parodiaba su imagen pública. Matt Bromley en Pose (2018): Papel dramático en la aclamada serie de Ryan Murphy.

(2018): Papel dramático en la aclamada serie de Ryan Murphy. Elijah Mundo en CSI: Cyber (2015): Participación principal en esta franquicia policial.

(2015): Participación principal en esta franquicia policial. Otros trabajos: Ha tenido apariciones notables en How I Met Your Mother (como Simon), Ugly Betty, Criminal Minds, y la voz de Boris en Vampirina.