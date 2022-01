Janet Jackson reveló insultos que recibió de Michael Jackson por su sobrepeso. | Fuente: Instagram | Janet Jackson

Janet Jackson contó los difíciles momentos que vivió durante su infancia junto a su hermano, el recordado 'rey del pop', Michael Jackson. Se tratan de revelaciones que serán parte de su documental Janet, y que será transmitido por los canales estadounidenses A&E y Lifetime.

Como adelanto al estreno de esta producción, la cantante revivió sus problemas con el sobrepeso y los episodios dolorosos que experimentó con el intérprete de 'Billie Jean', quien realizó hirientes comentarios sobre el aspecto físico de Janet.

Palabras hirientes

"Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y llamarme con apodos descalificativos. 'Cerdo, caballo, cerdo de matadero, vaca'. Él se reía de eso y yo también, pero en ese momento había un lugar en mi interior en el que esas palabras dolían. Cuando alguien dice que eres demasiado pesado, eso te afecta", narró la artista.



De acuerdo a Daily Mail, Janet Jackson asegura que los inconvenientes con su sobrepeso empezaron cuando trabajó en la sitcom de 1970, Good Times. En ese entonces, la cantante tenía 11 años e interpretó a Penny, una niña que fue adoptada luego de ser abandonada por su madre.

"Hice Good Times y ese fue el comienzo de tener problemas de peso y la forma en que me veía a mí misma", comentó. "Soy una comedora emocional, así que cuando me estreso o algo realmente me molesta, comer me consuela", agregó.





Caminos distintos

Más alla de los insultos de su hermano, Janet aclaró que en los primeros años de vida, la relación entre ambos fue estrecha y de mucha complicidad. Sin embargo, asegura que todo cambió cuando Michael Jackson experimentó el éxito de su álbum, Thriller.

"Me encantó el álbum Thriller, pero por primera vez en mi vida sentí que las cosas comenzaban a cambiar entre nosotros. Algo estaba cambiando", explicó. En aquel tiempo, ella tenía 16 y Michael, 24 años. "Ese fue el momento en el que Mike y yo comenzamos a tomar caminos distintos. Simplemente no era tan divertido como solía ser", añadió.

El documental, dividido en dos partes, se estrenará el próximo 28 de enero y también abordará otros temas de su vida personal, incluyendo las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson y cómo afectaron su carrera.

