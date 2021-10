Jason Momoa se contagió del nuevo coronavirus durante el rodaje de "Aquaman and the Lost Kingdom". | Fuente: Warner Bros.

La pandemia aún sigue afectando las producciones de cine, debido a que los contagios aún son parte de la rutina de la nueva normalidad. Recientemente, se dio a conocer que Jason Momoa tiene COVID-19 y se encuentra estable, sin embargo, el rodaje de la próxima secuela “Aquaman 2” tuvo que enfrentar una ineludible pausa.

Un reporte de The Sun, que recoge Los Ángeles Times, reveló que el actor estadounidense fue diagnosticado de coronavirus en el set en Reino Unido, e inmediatamente tuvo que ser aislado en confinamiento para evitar la propagación del virus entre los miembros del equipo. Para alivio de sus fans, está bien y no tiene síntomas de la enfermedad.

“Jason [Momoa] está bien afortunadamente y ahora se está aislando después de obtener una prueba positiva. Pero es un verdadero dolor de cabeza para los jefes de la película, que ahora están preocupados por tener que retrasar su apretada agenda de filmación”, indicó una fuente cercana al rodaje de “Aquaman and the Lost Kingdom”.

Y agrega que lo primordial es la salud en plena crisis sanitaria: “Por supuesto, la seguridad de todos los que trabajan en la película es lo más importante y todos son examinados con regularidad”. Esta persona anónima también dijo que todos los integrantes de la producción desearon una pronta recuperación a Jason Momoa.

Así luce Jason Momoa en "Aquaman 2", donde volverá a dar vida al superhéroe de DC Comics. | Fuente: Warner Bros.

A sus 42 años, Jason Momoa volverá a dar vida a Aquaman en una segunda entrega y definitivamente se ha preparado física y mentalmente para el rol. Sin duda, un contagio de COVID-19 era inesperado, pero tampoco es una sorpresa en la industria de entretenimiento que sale a flote de una pandemia que golpeó sus formas de trabajo.

'Aquaman 2' llegará a los cines

“Aquaman and the Lost Kingdom” es la segunda entrega del superhéroe de DC Comics que fue anunciada por primera vez en 2018 y, un largo tiempo después, en 2021, ha comenzado a rodarse. La historia continuará las aventuras de Arthur Curry, también integrante de la Liga de la Justicia.

Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman y más estrellas regresarán para la nueva película de Warner Bros.

