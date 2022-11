La actriz Jazmín Beccar participó en 'Rebelde Way' como la mejor amiga de Marizza Spirito (Camila Bordonaba). | Fuente: Instagram | Rebelde Way

La recordada actriz de ‘Rebelde Way’, Jazmín Beccar –quien le dio vida a Luján Linares, mejor amiga de Marizza–, se mostró emocionada al anunciar que espera un hijo junto a su novia Sofía Accattoli. “Nunca te quedes con las ganas de nada. Vive y ama sin miedo”, escribió la argentina.

Mostrando el test de embarazo que dio positivo, Beccar compartió un video donde ambas se abrazan luego de enterarse que su familia crecerá. Cabe resaltar que la artista ya tiene un niño, de 4 años, fruto de su relación con Franco Stivala.

“Una de las noticias más lindas de nuestra vida. Un cambio de vida y una nueva era. Se vienen momentos de movimiento, amor, paciencia y mucha felicidad. Una familia que se expande, que se agranda, que se forma de un amor inmenso. Bebit@ te estamos esperando con los brazos abiertos”, agregó la protagonista de ‘Rebelde Way’.

Para que Tito tuviera un hermano, Jazmín Beccar confesó que recurrieron a la inseminación artificial y se hizo por medio de una transferencia de espermatozoides donado:

"Es anónimo, no te dicen el nombre, pero puedes pedir que, cuando el bebé sea más grande, tenga la posibilidad de conocer la identidad de ese donante", comentó para Teleshow.

La familia crece en 'Rebelde Way'

Jazmín Beccar no es la única actriz de 'Rebelde Way' que se convertirá en mamá ya que su compañera Inés Palombo, recordada por su papel de Sol Rivaroloa en la serie argentina, utilizó sus redes sociales para anunciar que se encuentra embarazada.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete en la producción de Cris Morena compartió una fotografía en la que luce su estado de gestación. Y publicó otra fotografía junto a su pareja, el abogado Nicolás Ugarte, en cuya leyenda escribió: "¡Ya de 4 meses y medio! ¡Gracias por tanto amor! No veía la hora de contarlo".

En entrevista con el medio Pronto, Inés Palombo ofreció detalles de su embarazo. "Nos enteramos de la noticia en Rosario, en la casa de mis viejos y fue entre emocionante y divertido. Me hice el test de embarazo, me dio positivo, no lo podíamos creer", manifestó.

La actriz de "Rebelde Way" contó que ella y su pareja estuvieron "buscando" la oportunidad de tener su primer bebé. "Cuando uno empieza a buscar no sabe si le va a pasar al mes o al año y en nuestro caso fue rapidísimo", señaló.

Inés Palombo se sumó al elenco de "Rebelde Way" en la segunda temporada, junto a otros colegas como Francisco Bass, Piru Sáez, Muni Seligmann y Lis Moreno. A la actriz de 36 años le tocó interpretar a Sol Rivarola, una alumna poco querida por sus compañeras, con vocación de modelo.

