Josh Peck y Jennette McCurdy trabajaron juntos en Nickelodeon cuando eran adolescentes. | Fuente: Instagram

El recordado actor de 'Drake y Josh', Josh Peck, utilizó su cuenta de Instagram para apoyar y felicitar a su compañera Jennette McCurdy después de lanzar su libro 'Me alegro de que mi mamá muriera'.

“Mi amiga Jennette escribió un libro y lo publicaron. Ella es valiente, divertida y considerada de formas que pocas personas lo son. ¡Consíguelo hoy!”, reza su mensaje junto a una foto de ambos sonriendo.

Por su parte, Jennette McCurdy, quien ahora es escritora, respondió a Josh Peck y le agradeció por su tierno mensaje. “Te amo, amigo mío. Gracias por las amables palabras”, escribió.

En el libro, la actriz, que también protagonizó 'Sam & Cat', denunció los abusos que recibió por parte de un integrante de la producción de 'iCarly' a quien se refirió como "The Creator", incluso reveló que la señal televisiva le ofreció 300 mil dólares para no tocar el tema públicamente.

Miranda Cosgrove reaccionó a las declaraciones de Jennette McCurdy

Su compañera de pantalla por años Miranda Cosgrove, no fue ajena a sus revelaciones y conversó con The New York Times para hablar al respecto.

La actriz afirmó desconocer todo lo que Jennette McCurdy cuenta en su publicación, como cuando la animaban a beber alcohol en el trabajo siendo menor de edad o las veces que fue obligada a hacer sesiones fotográficas en bikini durante una prueba de vestuario.

"Cuando eres joven, vives encerrada en tu propia mente", refirió Cosgrove. "No puedes imaginarte que las personas alrededor tuyo están pasando problemas mucho mayores... uno no espera este tipo de cosas de aquella persona en la habitación que hace que todos rían", añadió la actriz.

Como se recuerda, ambas actrices fueron contratadas por el canal Nickelodeon para protagonizar la serie juvenil 'iCarly', donde Cosgrove era Carly Shay y McCurdy era Sam Pockett, pero la producción concluyó en noviembre de 2012 tras 5 años de transmisión.

El año pasado el servicio de streaming Paramount+ confirmó una nueva versión de 'iCarly' con los personajes ya maduros. Fue entonces que McCurdy descartó participar en la ficción, incluso no tenía considerado volver a la actuación.

