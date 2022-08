Jennette Michelle Faye McCurdy es una actriz retirada, cantante y compositora estadounidense. | Fuente: Instagram

El lanzamiento del libro 'Me alegro de que mi mamá muriera', o por su nombre en inglés I’m Glad My Mom Died, de Jennette McCurdy, la recordada actriz de 'iCarly' reveló que Nickelodeon le ofreció 300 mil dólares para que no denunciara los abusos que recibió por parte de la producción del programa.

Si bien aún se lanzará el 9 de agosto, la revista Variety recogió un extracto de los hechos. McCurdy relata que todo sucedió cuando se anunció la cancelación del programa 'Sam y Cat' que mezclaba las series más populares del mencionado canal: ‘iCarly’ y ‘Victorious’.

“Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar… No aceptaré dinero para callar”, había dicho Jennette McCurdy, después de notar que esa suma era específicamente para no delatar a “The Creator”, así es como se refería a una persona que trabaja en Nickelodeon.

“¿Qué diablos? ¿Nickelodeon me está ofreciendo 300 mil dólares en dinero para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso The Creator? Esta es una red con programas hechos para niños”, escribió.

“¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”, cuestionó.

Jennette McCurdy: “‘The Creator’ nos incitaban a beber alcohol”

Siguiendo con el relato, la actriz contó que ‘The Creator’ la había incitado a beber alcohol siendo menor de edad. Esta persona la presionaba y le decía que debería hacerlo porque los demás lo hacen.

“Los chicos de 'Victorious' se emborrachan juntos todo el tiempo. Los niños de 'iCarly' son tan sanos. Tenemos que darles a ustedes un poco de ventaja”, le dijo.

McCurdy también escribió que en ocasiones se sentía abusada físicamente: “Mis hombros tienen muchos nudos, pero no quiero que sea ‘The Creator’ quien los elimine. Quiero decir algo, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo”.

En ese tiempo, además, Jennette McCurdy enfrentaba la bulimia y el estrés del trabajo. “Quedan veinte días después de hoy. Sólo cuatro episodios más. Y, aun así, no estoy del todo segura de poder seguir adelante hasta entonces”, señaló.

