Jennifer Aniston durante el estreno de "Misterio a bordo 2", cinta de Netflix. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Frazer Harrison

La exitosa serie noventera 'Friends' no ha estado exenta de críticas por episodios que hoy resultan políticamente incorrectos. De eso es consciente Jennifer Aniston, quien formó parte del elenco protagónico, y por ello reflexionó sobre el hecho de que la producción luzca desfasada para los actuales televidentes.

"Hay toda una generación de gente, niños, que ahora vuelve a ver episodios de 'Friends' y los encuentra ofensivos", dijo la actriz para la agencia AFP. "Había cosas que nunca fueron intencionales y otras... bueno, deberíamos haberlo pensado bien, pero no creo que hubiera una sensibilidad como la que hay ahora", añadió.

En ese sentido, para Jennifer Aniston, hoy en día "la comedia evolucionó, las películas evolucionaron". "Ahora es un poco complicado, porque hay que tener mucho cuidado, lo que lo hace realmente difícil para los comediantes, porque la belleza de la comedia es que nos reímos de nosotros mismos, nos reímos de la vida", sostuvo.

Ya la cocreadora de 'Friends', Marta Kauffman, había admitido el año pasado que hubo una falta de diversidad en la serie, además de otros temas que son actualmente blanco de detracciones. "Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse al espejo. Me avergüenza no haberlo sabido hace 25 años", dijo a Los Ángeles Times.

Jennifer Aniston en 'Misterio a bordo 2'

Actualmente, Jennifer Aniston se encuentra promocionando la película 'Misterio a bordo 2', que coprotagoniza con Adam Sandler y está disponible en Netflix y salas de cine. En entrevista con RPP Noticias, la intérprete contó que su química en la gran pantalla con su colega ha sido construida durante "años y años y años de amistad".

"Me hace reír, confiamos el uno en el otro... Simplemente la pasamos muy bien juntos y nos respetamos mutuamente", sostuvo quien dio vida a Rachel Green en "Friends". En la cinta de la plataforma de streaming, Aniston encarna a Audrey Spitz, quien junto a su pareja Nick (Sandler) deberá resolver el misterio de quién secuestró a su amigo Vik, más conocido como el Maharajá.

'Misterio a bordo 2' es también un filme de acción que exige de su reparto "cómo lucir genial y actuar al mismo tiempo", en palabras de Jennifer Aniston, así como prepararse para secuencias de explosiones, persecuciones y más perlas del género. Aunque para ello cuentan con dobles de riesgo.

"A veces era yo, a veces no, a veces era Adam, a veces no", detalló la intérprete. Adam Sandler, por su parte, reveló que su doble de acción es el mismo que lo acompañó en 'No te metas con Zohan'. "Es siempre el mismo tipo", dijo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!