Natalie Vertiz entrevistó a Jennifer Aniston y Adam Sandler a pocos días del estreno de su nueva película "Misterio a la vista". | Fuente: Instagram

Natalie Vértiz pasó un bochornoso momento cuando se disponía a entrevistar de manera virtual a Jennifer Aniston y Adam Sandler. La modelo no se percató que el lente de su cámara apuntaba en otra dirección, lo que provocó una particular reacción de los actores. "¿Dónde estás, Natalie?", preguntó eufóricamente el comediante.

Cuando logró resolver el problema, la modelo sólo atinó a cubrirse el rostro en señal de vergüenza. "¡Oh Dios mío! les pido mil disculpas, esto de la nada se volteó", dijo la ex Miss Perú que rápidamente supo manejar el imprevisto. "Estoy tan emocionada de conocerlos, sigo sus carreras desde siempre", agregó.

Sin embargo, el actor estadounidense decidió hacer un comentario sobre la singular anécdota. "Estábamos aterrados cuando entraste y parecías la parte de atrás de una silla", mencionó. Por su parte, la actriz fue más empática con Natalie e intentó calmarla con la frase: "Te ves hermosa".

Adam Sandler y Jennifer Aniston se encuentran en plena promoción de su nueva película Misterio a la vista, una secuela de la exitosa cinta Misterio a bordo, lanzada en 2019. Esta propuesta se estrenará en Netflix y ambos prometen regresar con una enorme dosis de humor y misterio.

Natalie Vértiz no perdonaría una infidelidad

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi conforman uno de los matrimonios más sólidos de la farándula local. Dicha estabilidad se refleja también en la relación que la modelo y conductora mantiene con sus suegros, donde prima el respeto hacia el otro, según confesó en América TV.

"Con toda la familia de Yaco me llevo muy bien. Todos estos años hemos aprendido a conocernos, respetamos la manera de ser de cada uno y disfrutamos los momentos que estamos juntos", dijo la presentadora de 'Estás en todas' en una entrevista difundida por GV Producciones. Ella y su esposo, como se recuerda, son padres de dos niños.

Asimismo, según dijo Natalie Vértiz, la relación de Yaco Eskenazi con su madre es "increíble". "Él siempre me dice que ama la suegra que le ha tocado, también, Yaco siempre dice que mi mamá no es una suegra metida", afirmó. De igual manera, la ex Miss Perú y su mamá se llevan de "maravillas". "Mi mamá siempre me ha demostrado muchísimo amor", indicó.

De acuerdo con Natalie Vértiz, hoy por hoy se siente "feliz" al lado de Yaco Eskenazi. "Hay mucho respeto, mucha confianza... ese es el secreto para una relación estable", dijo. Ambos contrajeron matrimonio en 2015, en una recordada ceremonia que fue televisada a nivel nacional.

Sin embargo, la modelo afirmó que a la fecha "no perdonaría una infidelidad". "Pero no juzgo a las personas que lo han hecho, cada uno tiene sus motivos", matizó. "Igual, creo que cuando se pierde el respeto, se pierde todo, cuando crees tanto en alguien y después te traiciona, ¿cómo reparar eso?", añadió.

"Una cosa es perdonar, pero otra cosa es vivir con eso, es lo más difícil. Espero que nunca nos toque vivir eso", aseveró la también actriz.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.