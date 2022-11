Desde el 2019, Jennifer Aniston se mantiene presente en la pantalla chica gracias a su papel en la serie "The Morning Show". | Fuente: Apple TV+

Un sinfín de rumores se tejen alrededor de las vidas de las celebridades. En el caso de Jennifer Aniston, las historias son muchas, como que prefirió su carrera antes que su matrimonio, cuando estaba casada con Brad Pitt, o que se resistía a tener hijos. Cotilleo al que la intérprete de 53 años decidió ponerle un pare en una reciente entrevista con la revista Allure.

La estrella de 'Friends' protagoniza la portada de diciembre de la mencionada publicación, donde confesó: "Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo".

"Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado", comentó Jennifer Aniston sobre esa batalla contra infertilidad que emprendió desde hace varios años. Después de todo, los deseos de maternidad estuvieron presentes en ella.

¿Dicho tratamiento lo llevó a cabo mientras estuvo casada con Brad Pitt o Justin Theroux? La actriz no detalló el momento en que ocurrió, pero afirmó sentir "un poco de alivio" actualmente. "Ahora ya no hay más: '¿Puedo tenerlos?' Ya no tengo que pensar en eso", indicó la intérprete de 53 años.

Orgullosa del camino recorrido

Muchos años han pasado para que Jennifer Aniston se anime a confesar los tratamientos que siguió para quedar embarazada. De hecho, es la primera vez que se refiere a este tema en público, pero admitió que "algún día" publicará un libro en el que detalle el proceso por el que pasó.

"He pasado años protegiendo mi historia sobre mi in vitro. Soy muy protectora con estas cuestiones porque me da la sensación de que tengo poco que guardarme para mí misma. El mundo crea historias que no son ciertas, así que yo debería contar bien la verdad. Siento que estoy saliendo de mi hibernación. No tengo nada que esconder", comentó.

Ya en 2016, cabe recordar, Jennifer Aniston había escrito en una carta publicada en The Huffington Post, lo "harta" que estaba del asedio de la prensa sobre si estaba embarazada. Aquel año, la actriz reivindicó su soltería, independencia y estilo de vida en una entrevista con la revista Marie Claire.

Así, en Allure, nada hay de arrepentimiento en su testimonio al evaular el camino recorrido. "Diría que cuando tenía entre 30 y 40 años pasé por cosas muy difíciles, y si no fuera por haberlo pasado, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser", dijo.

Jennifer Aniston desmiente rumores de su divorcio con Brad Pitt

Después de cinco años de casados, Jennifer Aniston y Brad Pitt se divorciaron en 2005. La ruptura no demoró en acaparar titulares de la prensa rosa, pues al poco tiempo el actor comenzó una relación sentimental con Angelina Jolie. Sin embargo, algunas teorías le achacaron a la actriz el motivo de esa separación.

"Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y que solo me importaba mi carrera... Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo", dijo la popular Rachel Green. "La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio porque no le daba un hijo, era todo una absoluta mentira. A estas alturas no tengo nada que esconder", agregó.

En la actualidad, Jennifer Aniston mantiene una buena relación con sus exesposos. Y aunque no tiene "ningún interés" en volver a contraer matrimonio, matizó: "Me encantaría tener una relación, ¿quién sabe? Hay momentos en los que me haría un ovillo, me abrazaría a alguien y le diría: ‘Necesito apoyo’. Sería estupendo volver a casa y caer en brazos de alguien: 'Ha sido un día duro'".

Por otro lado, la protagonista de 'The Morning Show' también se refirió a la "tortura" de las redes sociales. Según dijo, se creó un perfil en Instagram solo para anunciar su línea de cuidado de cabello LolaVie. Y en cuanto a lidiar con la edad, indicó: "Me siento genial con quien soy hoy, mejor que en mi veintena o mi treintena, o incluso a mitad de mi cuarentena".

