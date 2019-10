Jennifer Aniston reveló que fue víctima del comportamiento "asqueroso" y "prepotente" de Harvey Weinstein

Jennifer Aniston reveló los incidentes que vivió con Harvey Weinstein. | Fuente: Composición

Jennifer Aniston sorprendió al revelar que fue víctima del comportamiento déspota y abusivo de Harvey Weinstein, productor de Hollywood que en 2017 fue denunciado por varias mujeres de acoso sexual.

La intérprete, recordada por su trabajo en la serie “Friends”, comentó que ella interactuó con Weinstein cuando trabajó en la película “Sin Control” (2005).

“Tuve que interactuar con él (Harvey Weinstein) varias veces. La vez que más recuerdo fue durante la cena posterior al estreno del filme. Yo estaba sentada en una mesa con Clive (Owen), con los productores y con un amigo mío y él de repente llegó y lo primero que hizo fue a acercarse a mi amigo y ordenarle que se levantara”, dijo Jennifer Aniston a la revista “Variety”.

La actriz reveló que el productor quería sentarse al lado suyo y utilizó un “comportamiento asqueroso y prepotente”.

“Yo no podía creerlo. Pero mi amigo no tuvo más remedio que levantarse y ponerse en otro sitio en la mesa para que Harvey (Weinstein) se sentara a mi lado. Fue una demostración del nivel de comportamiento asqueroso y prepotente que tenía relacionándose con todo el mundo”, agregó.

Sin embargo, Aniston señaló que Harvey Weinstein “nunca intentó abusar” de ella, pero que en una ocasión la quiso obligar a que vistiera un vestido de la marca Marchesa, la cual era propiedad de la diseñadora Georgina Chapman, quien en aquel entonces era la esposa del productor.

“Era muy listo. Recuerdo que aquel año (2005) su exmujer, Georgina, había lanzado su marca Marchesa. Y él (Hervey Weinstein) decidió venir a visitarme a Londres mientras estábamos rodando la película (‘Sin Control’) para decirme que le gustaría que llevara uno de sus vestidos al avant premiere”, indicó.

Al no sentirse cómoda con la actitud del productor y al no interesarse por ningún vestido, la actriz se negó.

“Yo miré el catálogo y en aquella época Marchesa no era lo que es hoy. Simplemente, su ropa no era para mí. Pero el insistió en que tenía que llevar un vestido diseñado por Giorgina. Ése fue el único ‘bullying’ que me hizo. Aunque no sirvió de nada porque yo le dije que no. ¿Qué iba hacer? ¿Obligarme?”, concluyó Jennifer Aniston.