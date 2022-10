Jennifer Lawrence alcanzó una gran popularidad en la industria del cine gracias a la saga "Los Juegos del Hambre". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Timothy A. Clary

En 2010, Hollywood le abría sus puertas a Jennifer Lawrence, quien consiguió una entrada triunfal con tan solo 20 años. Aquel año, fue nominada como mejor actriz en los premios Oscar por su papel en la cinta 'Winter's Bone' y su nombre, que había cosechado cierto éxito en la televisión, comenzó a granjearse prestigio en proyectos de la gran pantalla comercial, como 'X-Men: primera generación', donde interpretó a Mystique.

Apenas dos años después, protagonizó la primera entrega de 'Los Juegos del Hambre'. Y también la película 'Silver Linings Playbook' ('El lado luminoso de la vida'), que le valió un Oscar y la convirtió en la segunda actriz más joven en la historia de Hollywood en conseguir este galardón. Asimismo, por el mismo rol, fue premiada con Globo de Oro y un SAG Award. ¿Cómo fue que Lawrence procesaba esta andanada de reconocimientos con 22 años?

"Entre el estreno de 'Los Juegos del Hambre' y el Oscar me convertí en un producto tan grande que sentí que cada paso que daba era fruto de una gran, gran decisión de grupo", admitió recientemente Jennifer Lawrence, de acuerdo con un reporte de la revista Variety. "Siempre pensaba, ¿cuándo me llegará [el Oscar]? No creo que lo haga nunca... cuando reflexiono ahora, simplemente no puedo pensar en los años siguientes, [solo recuerdo que hubo] una pérdida de control", añadió.

Una pausa en la vida de Jennifer Lawrence

Con una fama difícil de manejar, Jennifer Lawrence decidió tomarse un descanso en su trayectoria. Esto ocurrió en 2019, cuando contrajo matrimonio con el comerciante de arte Cooke Maroney y decidió que necesitaba una pausa del cine. Para entonces, la solidez de su carrera ya era innegable, gracias a su trabajo con directores de prestigio, como Darren Aronofsky, con quien filmó 'Mother!', y David O. Russell, junto a quien rodó 'American Hustle'.

Recién en 2021, la actriz de 32 años decidió regresar a la palestra, pero mediante la televisión, con la cinta 'Don't Look Up', que coprotagonizó con Leonardo DiCaprio y fue estrenada en la plataforma de 'streaming' Netflix. Actualmente, al parecer su vida personal y profesional se mantienen en equilibro, pues según dijo a la revista Vogue hace menos de un mes, la maternidad le ha ayudado a adquirir una mejor perspectiva sobre sí misma.

"La mañana después de dar a luz, sentí que toda mi vida había comenzado de nuevo. Algo así como 'ahora es el primer día de mi vida'. Estaba enamorado", dijo Jennifer Lawrence, quien en febrero de 2022, tres años después de haberse casado, se convirtió en madre de su primer hijo, Cy. En dicha entrevista, la actriz también confesó que antes de dar a luz por primera vez, había sufrido dos abortos espontáneos.

