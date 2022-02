Jennifer Lawrence y su esposo Cooke Maroney acaban de ser padres | Fuente: AFP

Según ha informado TMZ, Jennifer Lawrence y su esposo Cooke Maroney acaban de ser padres. Aunque el medio de espectáculos no ha podido conocer la fecha de nacimiento del bebé ni su género, sí ha tenido acceso a los registros que señalan que la actriz ha dado a luz en el condado de Los Ángeles.

Este es el primer bebé de la actriz de 31 años y su esposo, el vendedor de arte Cooke Maroney, de 37 años. La pareja se casó al a casi un año de iniciar su relación. La ceremonia celebradó en octubre del 2019, en un castillo de Rhode Island, a la que, asistieron celebridades como Emma Stone, Adele y Amy Schumer.

En el invierno del año pasado, se supo que Jennifer Lawrence estaba embarazada, primero a través de fotografías tomadas por paparazis, y posteriormente mediante una persona allegada a la actriz, que también se lo comunicó a TMZ en agosto del 2021.

La pareja siempre ha mantenido el asunto en estrecita reserva, por lo que es muy poco lo que se sabe sobre su relación y también sobre el proceso de embarazo de la actriz, más allá de las fotografías.

Jennfer Lawrence hizo una excepción a inicios de diciembre del año pasado, cuando se presentó en la premiere de "No mires arriba", la película de Netflix que protagonizó junto a actores como Leonardo DiCaprio o Meryl Streep.

Jennifer Lawrence vuelve a brillar (literalmente) en el estreno de ‘No mires arriba’ ✨https://t.co/doPKR7n2Wd pic.twitter.com/rETu9enlJA — Vogue España (@VogueSpain) December 6, 2021

Jennifer Lawrence luce su avanzado embarazo en la premiere de la película "No mires arriba"

La actriz Jennifer Lawrence presumió su avanzado embarazo en la premiere de la película “Don’t Look Up” o “No mires arriba”, por su nombre en español, que se estrenará el 24 de diciembre en Netflix.

La artista estuvo varios meses alejada de los reflectores, sin embargo, quiso hacer presencia junto a sus compañeros para promocionar la cinta. En el lugar, lució un vestido dorado de Dior y lo combinó con unos pendientes dorados con cristales de Maria Grazia Chiuri.

Jennifer Lawrence no respondió a preguntas entorno a su embarazo, solo destacó que mantendrá la privacidad de su primer hijo:

“Si estaba en una cena y alguien me decía: ‘Anda, estás esperando un bebé', yo no le iba a decirle algo como: ‘¡Dios mío, no voy a hablar de ello, aléjate de mí, psicópata!’. Pero todos mis instintos quieren proteger su privacidad durante el resto de su vida, tanto como me sea posible. No quiero que nadie se sienta bienvenido a ser parte de su existencia. Y siento que eso empieza con no incluirlo en esta parte de mi trabajo”, sostuvo.

