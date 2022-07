La estrella pop Jennifer Lopez ofreció detalles sobre su salud mental en su último boletín. | Fuente: Instagram / Jennifer Lopez

La estrella pop Jennifer Lopez decidió confesar su camino hacia el bienestar mental en su boletín de noticias personales "On the JLo". Un viaje que inició durante su periodo veinteañero, cuando se dio cuenta de "lo grave que podía ser ignorar las necesidades" de su cuerpo y mente.

"Hubo una época en la que dormí de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible", manifestó la actriz y cantante.

Tanto trabajo y estrés, combinado con la falta de sueño, le pasaron encima como un tren cuando un día sintió que esta situación provocó que se quedara bloqueada. Jennifer Lopez confesó que pasaba el tiempo pensando en todas las tareas pendientes que tenía en el día.









"Estaba congelada. No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término", relató.

En aquel momento, un guardia de seguridad fue quien la auxilió y la trasladó hasta un doctor. Pese a que pudo retomar el habla, Jennifer Lopez seguía horrorizada. "Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: 'No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo'".

Jennifer Lopez aconseja una vida equilibrada

La época en que Jennifer Lopez atravesó por esos ataques de pánico fue cuando se encontraba en pleno ascenso de su carrera. Había lanzado su primer disco de estudio "On the 6", que ya incluía 'hitazos' como "Let's Get Loud', y también había hecho su debut en el cine como Selena Quintanilla en la biopic de la 'Reina del Tex-Mex'.

Asimismo, en aquel tiempo, la artista había contraído matrimonio con su primer esposo, el actor cubano Ojani Noa, que duró menos de un año. "Me di cuenta de lo grave que podía ser ignorar las necesidades de mi cuerpo y mi mente", dijo en la publicación que envía semanalmente al correo electrónico de sus suscriptores.

Por todo ello, Jennifer Lopez recomendó a sus seguidores que procuren tener una vida saludable. Hoy, ya no está preocupada por no envejecer, sino vivir lo mejor posible. En cuanto a su apariencia, la cantante de raíces latinas rescató que un buen descanso resulta clave. Aconsejó que dormir bien "se acumula en el tiempo" y eso puede hacer que luzcas incluso diez años menor.

