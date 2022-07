La actriz Florence Pugh alcanzó fama global al formar parte de cintas como "Mujercitas" y "Black Widow". | Fuente: Instagram / Florence Pugh

La actriz británica Florence Pugh, que alcanzó fama global por sus roles en "Mujercitas" y "Black Widow", habló fuerte y claro contra los comentarios machistas de internautas que criticaron su cuerpo luego de utilizar un vestido translúcido de Valentino en un evento de moda.

Desde su cuenta de Instagram, quien da vida a Yelena Belova en el Universo Cinematográfico de Marvel, compartió un carrusel de imágenes en el que aparece con el traje que causó los comentarios negativos, junto con un extenso mensaje sobre la seguridad de una mujer para usar lo que le venga en gana.

"Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir de arriba a abajo el cuerpo de una mujer, públicamente, orgullosos de ello, para que cualquiera pueda verlo. ¿Cómo lo hacen incluso cuando tienen puestos sus títulos, sus trabajos y sus correos electrónicos en su biografía", sostuvo Florence Pugh.

La actriz descartó que esas "críticas" hacia su cuerpo le resulten importantes. "Afortunadamente, yo me he reconciliado con esos complejos de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz de los 'defectos' que no soportaba mirar cuando tenía 14 años", afirmó.

Florence Pugh: "Respeta a todas las mujeres"

En el mismo mensaje, Florence Pugh también rescató que proviene de una familia que la crió para sentirse orgullosa y segura de sí misma. Un rasgo que la ha ayudado a hacerle frente a quienes riegan comentarios de odio en sus redes sociales.

"He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy consciente del tamaño de mis pechos y no le tengo miedo (...) Estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Nos criamos para encontrar poder en cada pliegue de nuestros cuerpos", dijo.

Por último, Florence Pugh le dedicó unas palabras a quienes aún creen que pueden juzgar el cuerpo de los demás. "Si abusar públicamente de las mujeres, en voz alta, en 2022, es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no tiene ni idea de la vida", indicó.

"Madura. Respeta a la gente. Respeta los cuerpos. Respeta a todas las mujeres. Respeta a los humanos. Y la vida te será mucho más fácil, lo prometo", concluyó.

Actualmente, Florence Pugh se prepara para el rodaje de la secuela de "Dune". Ella dará vida a la princesa Irulan Corrino, la mayor de las cinco hijas del Emperador Shaddam IV, el gobernante de toda la Humanidad.

