Ben Affleck y Jennifer Lopez contrajeron matrimonio el 17 de julio. | Fuente: Instagram

La cantante Jennifer Lopez contrajo matrimonio con Ben Affleck y ya salieron las primeras imágenes de su vestido de novia. Como se recuerda, se casaron en Las Vegas el último fin de semana así que su boletín oficial, On The J, mostró sus looks.

“Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente de veinte años”, se lee en el comunicado de la artista. En las imágenes, se ve a la artista sonriendo con su diseño de novia que llevó para llegar al altar.

El primer vestido de Jennifer Lopez fue sin mangas, de corte de princesa en color blanco roto y con detalles brocados. Los accesorios fueron minimalistas, y el peinado estuvo a cargo de Chris Appleton, quien le hizo un elegante recogido de media cola estilizado con ondas en las puntas del cabello.

Por otro lado, para la ceremonia de su boda con Ben Affleck, usó el traje oficial con un escote, mangas de encaje y velo de novia. El novio lució un clásico smoking blanco con pantalón negro. Las imágenes están publicadas en las redes sociales.

El sorpresivo matrimonio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

Las estrellas de Hollywood, Jennifer Lopez y Ben Affleck, contrajeron matrimonio el pasado 16 de julio en una ceremonia privada que tuvo lugar en Las Vegas (EE.UU.), de acuerdo con reportes de la prensa estadounidense.

El portal TMZ accedió a registros judiciales que evidencian la unión de la pareja. Según el documento, que está a nombre de Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez, ambos accedieron a una licencia de matrimonio en el condado de Clark, en el estado de Nevada, el sábado 16 de julio.

Además, según confirmó una fuente a la revista People, el actor y la actriz realizaron una ceremonia "pequeña" para celebrar su vínculo. "Era súper, súper pequeño. La madre [de Jennifer Lopez] y los niños estaban allí. Solo querían casarse, así que se casaron", señaló.

Aunque los medios han intentado contactarse con los representantes de Jennifer Lopez y Ben Affleck, todavía no hay una respuesta oficial por parte de las celebridades, que retomaron su relación sentimental hace más de un año y anunciaron su compromiso en abril pasado.

Como se recuerda, la pareja se comprometió en el 2004; sin embargo, se separaron por motivos laborales. Tiempo después, el actor se casó con Jennifer Garner y tuvo tres hijos; mientras que la artista contrajo nupcias con Marc Anthony y tuvo mellizos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.