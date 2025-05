Jeremy Renner rechazó hacer 'Hawkeye 2' porque Disney recortó su salario: "Son simplemente unos tacaños"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jeremy Renner hizo pública la razón de por qué Disney no ha anunciado la segunda temporada de Hawkeye, una de las series del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En una entrevista para el pódcast High Performance, el actor dijo que rechazó volver como Clint Barton tras recibir una oferta económica que consideró injusta.

"Me pidieron que hiciera la temporada 2, y me ofrecieron la mitad del dinero [que recibió por la primera temporada]. Y yo dije: 'Bueno, me va a tomar el doble de trabajo por la mitad del dinero, y básicamente ocho meses de mi tiempo, para hacerlo por la mitad del pago'", comentó.

De hecho, Renner respondió con ironía al intento de Disney de renegociar su contrato con el recorte en su salario, aludiendo al grave accidente que sufrió con una máquina quitanieves en enero de 2023. "Dije: '¿Perdón? ¿Por qué? ¿Creen que soy medio Jeremy solo porque me atropellaron? Tal vez por eso me quieren pagar la mitad de lo que gané en la primera temporada'", manifestó.

Como se recuerda, el actor estuvo al borde de la muerte tras ser atropellado por su 'Sno-Cat', una máquina quitanieves que pesa más de 6,500 kilos, mientras intentaba ayudar a su sobrino a despejar una zona cerca de su residencia en Lake Tahoe, en la cordillera Sierra Nevada. Las consecuencias fueron devastadoras; un trauma torácico, múltiples fracturas -incluyendo ocho costillas rotas-, lesiones en ambas piernas, hombro y clavícula, entre otras heridas que pusieron en peligro su vida.

Renner y su crítica a los contadores de Disney

Jeremy Renner no quiso terminar la entrevista sin manifestar su descontento con la gestión económica de Disney durante la negociación. "Esto no es Marvel, ojo. Es solo Disney, ni siquiera realmente Disney. Son simplemente los tacaños, los contadores", afirmó. "Les dije que se fueran a volar cometa, solo por la oferta insultante. Así que no nos pusimos de acuerdo".

A pesar de la disconformidad, el actor no descarta regresar al papel de Hawkeye. "Tristemente, todavía amo al personaje. Todavía me encantaría hacerlo, pero tuve que defenderme. No pedí más dinero, que conste. Solo que me pagaran lo mismo que la primera temporada. Así que es desalentador que eso no haya pasado, pero está bien. Estoy feliz de dejarlo ir, porque probablemente mi cuerpo me lo agradece una y otra vez por no estar haciéndolo ahora. Pero ya veremos", sostuvo.

El futuro de Hawkeye y el silencio de Marvel

La primera temporada de Hawkeye, estrenada a finales de 2021, fue bien recibida por la crítica y los fans de Marvel, también destacaron las actuaciones de Hailee Steinfeld y Florence Pugh junto con Renner. Desde entonces, los rumores sobre una posible segunda parte han sido constantes, pero sin confirmación oficial.

Hasta el momento, ni Marvel ni Disney han respondido a los comentarios del actor, lo que deja en incertidumbre -una vez más- el futuro del personaje y de la serie dentro del UCM.

