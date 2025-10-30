Jesse Eisenberg revela que donará un riñón a un desconocido: "Valdrá la pena ayudar a alguien que lo necesita"

Jesse Eisenberg, conocido por sus papeles en La red social y Los ilusionistas, anunció durante una entrevista en el programa TODAY que donará uno de sus riñones a una persona que no conoce. El actor, de 42 años, contó que la operación se realizará en unas seis semanas, a mediados de diciembre.
“Voy a donar un riñón. De verdad que sí”, declaró emocionado, explicando que su interés por ayudar comenzó con las donaciones de sangre que realiza con frecuencia. “Empecé con eso, y ahora sentí que debía dar un paso más”, comentó.
Una donación altruista y sin destinatario
Eisenberg precisó que se trata de una donación altruista, es decir, un acto mediante el cual se dona un órgano a alguien que necesita un trasplante sin conocer al receptor. Según explicó, el proceso busca emparejar al donante con un paciente compatible mediante un banco nacional de órganos.
“Si alguien necesita un riñón y su familiar no es compatible, yo puedo donar el mío y así esa persona recibe el órgano que necesita. Es algo prácticamente libre de riesgos y muy necesario. Valdrá la pena ayudar a alguien que lo necesita”, señaló el actor.
Un deseo que nació hace una década
El nominado al Oscar reveló que la idea de donar un riñón le rondaba la mente desde hace casi diez años. En su momento, contactó con una organización, pero no obtuvo respuesta. Tiempo después, una amiga médica le recomendó acercarse al NYU Langone Health de Nueva York, donde finalmente inició el proceso.
“Al día siguiente fui al hospital, me hicieron los análisis y ya tengo fecha para diciembre”, contó Eisenberg.
Prioridad para su familia en caso de necesidad
El actor también aclaró que su decisión no representa un riesgo para sus seres queridos, ya que el Registro Nacional de Riñón permite incluir a familiares en una lista prioritaria en caso de que necesiten un trasplante futuro.
“Puedo añadir a mis familiares para que tengan prioridad si alguna vez necesitan un riñón. Así que no hay riesgo para mi familia”, explicó.