Jessica Simpson reveló detalles de su lucha contra el alcoholismo. | Fuente: Instagram / Jessica Simpson

La actriz y cantante estadounidense Jessica Simpson recurrió a sus redes sociales para celebrar sus cuatro años de batalla contra el alcoholismo. Con una fotografía en la que, en sus palabras, luce "irreconocible", la artista de 41 años contó su historia detrás de este duro episodio de su vida.

"Esta persona, en la madrugada del 1 de noviembre de 2017, es una versión irreconocible de mí misma", escribió en la leyenda de su publicación de Instagram. "En ese momento, sabía que yo me permitiría recuperar mi luz, mostrar la victoria sobre mi batalla interna de autorespeto y desafiar este mundo con una claridad penetrante", añadió.

Para explorar su "autodescubrimiento", Jessica Simpson manifestó que "necesitaba dejar de beber alcohol". Su "mente y corazón estaban dando vueltas en la misma dirección" y se sentía "exhausta". "Quería sentir el dolor para poder llevarlo como una insignia de honor. Quería vivir como lo hace un líder y romper los ciclos para avanzar", dijo.

"Sin mirar atrás con pesar y remordimiento por las elecciones que hice o que iba a hacer en este hermoso mundo", reflexionó la también escritora y diseñadora de moda.

Jessica Simpson compartió una reflexión sobre su adicción al alcohol en Instagram. | Fuente: Instagram / Jessica Simpson

Jessica Simpson, cuatro años de lucha contra el alcohol

En una de las líneas de su publicación de Instagram, red social en la que acumula casi 6 millones de seguidores, Jessica Simpson reveló que este mes de noviembre se cumplieron cuatro años desde que decidió ponerle un pare al alcohol y empezar a luchar por mantenerse sobria.

"¡No puedo creer que hayan pasado cuatro años! Se siente como si hubieran sido tal vez dos. Creo que eso es algo bueno", indicó.

Para la intérprete del disco "Sweet Kisses", una forma de zafar de esta adicción fue "aceptar el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el autosabotaje". "La bebida no era el problema. Yo lo era. No me amaba a mí misma. No respeté mi propio poder. Hoy sí lo hago", concluyó.

Jessica Simpson alcanzó la fama a fines de los años 90, cuando su sencillo "I Wanna Love You Forever" alcanzó los diez primeros puestos del Billboard Hot 10. De ahí en adelante, su rostro llegó al séptimo arte, con cintas como "The Dukes of Hazzard", y al mundo de la televisión, donde tuvo un 'reality show' con su exesposo Nick Lachey.

En los últimos años, la estrella texana lanzó nuevos discos, siendo el último de ellos de corte navideño, y formó parte del reality de modas "Fashion Star". También publicó un libro de memorias, titulado "Open Book".

