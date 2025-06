Jessie J revela su diagnóstico de cáncer de mama: "Voy a desaparecer un tiempo"

La cantante de éxitos como Price Tag y Domino sorprendió a sus seguidores al anunciar que se tomará un descanso para someterse a una cirugía a finales de este mes.

En un video de casi dos minutos, Jessie J compartió con sus seguidores uno de los momentos más difíciles de su vida: le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana. "Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por cosas similares o peores", confesó.

A través de sus redes sociales, Jessica Cornish —su nombre real— explicó que durante un tiempo dudó si debía hacer pública esta información. Finalmente, decidió compartirla con sinceridad, como siempre ha hecho con los momentos importantes de su vida.

"Antes de lanzar No Secrets, me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana. Resalto lo de 'temprana' porque, aunque el cáncer apesta en cualquier forma, me aferro a esa palabra", dijo la artista.

Incluso bromeó sobre la coincidencia entre su diagnóstico y el lanzamiento de sus recientes canciones: "Es una forma muy dramática de conseguir un aumento de senos", comentó, haciendo referencia a que poco antes había estrenado No Secrets y, en mayo, Living My Best Life. "No te lo puedes inventar", agregó.

En diciembre de 2020, la intérprete de Domino reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de Ménière, una enfermedad poco común que provoca mareos, zumbidos en los oídos, pérdida auditiva intermitente y, en los casos más graves, sordera. “Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se acercaron a mí y me dieron buenos consejos, así que me quedé en silencio”, contó en ese momento.

¿Cómo se encuentra Jessie J?

La cantante anunció que, tras su presentación en el Summertime Ball, que se celebrará en el estadio de Wembley, en Londres, el próximo 15 de junio, planea “desaparecer un poco” para someterse a una cirugía. En este evento compartirá escenario con artistas como Mariah Carey, Will Smith, Benson Boone, Jazzy Jeff y Tate McRae, entre otros.

Con su característico sentido del humor, Jessie J comentó: “Me quedaré con mis pezones. Eso es bueno. Es un tema raro y una situación extraña, pero voy a volver con unos senos enormes y más música".

La cantante explicó que compartir su diagnóstico le ayuda a procesar lo que está viviendo y a conectar con quienes atraviesan momentos similares: “No hablo lo suficiente de esto. Sé cuánto me ha ayudado compartir en el pasado, recibir amor, apoyo y conocer las historias de otros.”

El video fue subtitulado con una frase que resume su actitud frente a esta etapa: “No (más) secretos. ¿Es demasiado pronto para hacer un remix llamado Living my breast life?” Esta mezcla de humor y valentía explicó, es “una de las formas en que supero los momentos difíciles.” Y aunque aseguró que los últimos meses “han sido increíbles”, también confesó que “su chica necesita un abrazo".

¿Cómo reaccionaron las redes tras el anuncio?

Tras su emotivo anuncio, miles de fanáticos y celebridades expresaron su apoyo a Jessie J. Figuras como Katy Perry, Paloma Faith, Leona Lewis, Rita Ora, Chelsea Handler y Michelle Visage le enviaron mensajes de ánimo y cariño.

Katy Perry le escribió: "Te amamos. Todos enviamos energía sanadora… emocionados por esos senos enormes y más música". Por su parte, Rita Ora expresó: "Eres literalmente mi persona favorita y rezo por ti. Mi madre pasó por esto, sé que la cirugía y el tratamiento son mentalmente duros. Estoy aquí para ti".

