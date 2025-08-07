Últimas Noticias
Marcelo Oxenford reveló haber iniciado trámites para nacionalizarse peruano: "Quiero mucho a este país"

Marcelo Oxenford reveló haber iniciado los trámites para nacionalizarse peruano.
Marcelo Oxenford reveló haber iniciado los trámites para nacionalizarse peruano. | Fuente: Instagram (marcelooxenford)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de más de 40 años de vivir en Perú, el recordado actor de 'Al fondo hay sitio' reveló que pronto será un peruano más. "Le debo mucho a este país", expresó Marcelo Oxenford.

Marcelo Oxenford reveló que ya inició los trámites para nacionalizarse peruano luego de más de 40 años de vivir en el Perú donde se hizo conocido por ser parte de populares series y telenovelas nacionales.

En efecto, el actor, conocido por su papel de Mariano Pendavis en la serie Al fondo hay sitio, resaltó su amor por el Perú afirmando que ya comenzó con el proceso necesario para tener la nacionalidad peruana.

"Voy a dar una buena noticia. Después de tantos años, sobre todo después de Las Malvinas, me estoy nacionalizando. Es algo que lo tengo acá hace tiempo, porque le debo mucho a este país. Lo quiero mucho al Perú", manifestó el argentino de 77 años en una entrevista con Aldo Miyashiro en su programa ¡Habla chino!

Asimismo, el también esposo de la primera actriz Yvonne Frayssinet informó que irá al Ministerio de Relaciones Exteriores en los próximos días para poder recibir su carnet que certifique su nueva nacionalidad.

"Ya tengo mi partida de nacimiento, ahora tengo que ir al [Ministerio de] Relaciones Exteriores para que me fedateen y ya está. En 15 días me dan el carné", sostuvo el también padre de la actriz Lucía Oxenford.

Marcelo Oxenford es recordado por su papel de Mariano Pendavis en Al fondo hay sitio.
Marcelo Oxenford es recordado por su papel de Mariano Pendavis en Al fondo hay sitio. | Fuente: Al fondo hay sitio

Marcelo Oxenford cuenta que lo llaman "peruano-argentino" en shows

Marcelo Oxenford contó que varias veces, en los shows, eventos y conferencias, lo presentan como " el actor peruano-argentino" o el "argentino, pero peruano de corazón".

Es así como el también profesor y director de teatro mencionó sentirse un peruano más, ya que hizo su carrera actoral en nuestro país desde 1983, año en que llegó como gerente de ventas para una marca de gaseosas.

"Argentina es mi mamá. En cambio, el Perú es mi esposa, mis hijos, mis nietos. Esos amores son incomparables", acotó el actor de Natacha, Gorrión, Milagros, Soledad, Besos robados, Las vírgenes de la cumbia, Ven, baila, quinceañera, entre otras telenovelas.

Marcelo Oxenford junto a su esposa Yvonne Frayssinet y su hija Lucía Oxenford.
Marcelo Oxenford junto a su esposa Yvonne Frayssinet y su hija Lucía Oxenford. | Fuente: Instagram

Marcelo Oxenford y sus personajes en la serie Al fondo hay sitio

Marcelo Oxenford se hizo conocido en los últimos años con su papel de Mariano Pendavis en la serie televisiva Al fondo hay sitio donde estuvo hasta la cuarta temporada el 2012, donde su personaje fue asesinado por Claudia Llanos (Úrsula Boza) de dos disparos.

No obstante, el 2023, Marcelo volvió al popular programa televisivo con el personaje de Luigi Corleone, un ciudadano italiano que, al igual que Pendavis, queda perdidamente enamorado de Francesa Maldini (Yvonne Frayssinet) durante un viaje que esta hizo al extranjero.

En febrero de este año, el propio Marcelo Oxenford hizo un cameo especial en Al fondo hay sitio con su personaje de Mariano Pendavis junto con Karina Calmet, Marzco Zunino y Melania Urbina.

