Jim Carrey anuncia que se retira de la actuación. | Fuente: AFP

Jim Carrey, anunció que se retira de la actuación durante la promoción de su última película "Sonic the Hedgehog 2". En una entrevista para Access Hollywood, el actor fue consultado sobre la posibilidad de participar en la biopic de la cantante Dolly Parton, pero su respuesta sorprendió.

"Me voy a retirar"; "¿es en serio?" le consultó la conductora Kit Hoover y este le respondió: "Probablemente, estoy siendo honesto. Depende, si los ángeles escriben un guion en tinta de oro que me diga que será un proyecto importante y que la gente lo querrá ver quizás continúe mi carrera, pero me tomaré un descanso", aseguró el comediante.

DE LA ACTUACIÓN A LA PINTURA

Luego de su inesperada respuesta, el protagonista de "La máscara" comentó que en los próximos días tiene pensado habilitar una página web para vender sus pinturas.

"Realmente me gusta mi vida tranquila, me encanta pintar cuadros, amo mi vida espiritual y siento que -quizás nunca escuches a otra celebridad decir esto- he tenido suficiente, he hecho suficiente, soy suficiente", agregó.



SU CRÍTICA A LOS OSCAR 2022

A propósito de la agresión de Will Smith a Chris Rock durante la pasada noche de los Oscar 2022. Uno de los que ha alzado la voz de manera más enérgica es el actor y comediante Jim Carrey, quien fue enfático al señalar que se sintió asqueado tras ver a los presentes aplaudir el discurso de Will Smith, cuando ganó el premio a Mejor actor.

“Me asqueó la ovación de pie. Sentí que Hollywood es cobarde en masa. Realmente se sintió como una indicación muy clara de que ya no somos el club genial”, expresó Jim Carrey durante una entrevista con la conductora Gayle King, para el programa CBS Mornings.

También se refirió al hecho de que Chris Rock no haya presentado cargos contra Will Smith: "Él no quería problemas. Yo hubiera anunciado esa mañana que demandaba a Will por 200 millones de dólares, porque ese video va a estar allí por siempre. Va a ser ubicuo. Ese insulto va a durar mucho tiempo".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.