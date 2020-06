La autora J.K. Rowling publicó el cuento "The Ickabog" de forma gratuita. | Fuente: EFE

J.K. Rowling ha presentado su nuevo cuento "The Ickabog", el cual ha sido publicado gratuitamente para los niños del mundo en cuarentena. Desde este miércoles 3 de junio, el libro infantil ofrecerá sus versiones en español, francés, italiano, alemán y portugués.

Tal como indicó la oficina de la escritora y creadora de la saga de Harry Potter, hoy se ha publicado la serie gratuita en internet de este cuento de hadas. Próximamente, será traducido al ruso y al chino.

La famosa J.K. Rowling escribió "The Ickabog" hace más de diez años como un cuento antes de dormir para sus hijos pequeños. Sin embargo, decidió compartirlo con el público para ayudar a entretener a los niños, padres y cuidadores confinados en casa durante el encierro por la pandemia de coronavirus.



Los cinco primeros capítulos traducidos se han comenzado a publicar este martes en su sitio web oficial, con entregas diarias hasta el viernes 17 de julio.



Escrito para ser leído en voz alta, "The Ickabog" es un cuento de hadas, ambientado en una tierra imaginaria, una historia completa sin relación con otros trabajos de la autora. Destinado a niños de entre 7 y 9 años, toda la familia puede disfrutar de ella, asegura el comunicado.



Tras publicarse en internet de forma gratuita, "The Ickabog" será llevado a libro impreso y en formato digital en noviembre en francés, italiano, alemán, español, portugués de Brasil e inglés.



Los beneficios que saquen de las ventas serán destinados por J.K. Rowling a proyectos que ayuden a grupos particularmente afectados por la pandemia de COVID-19. La escritora británica busca que los niños se involucren a medida que se desarrolla la historia, y por eso está invitando a artistas jóvenes en ciernes a participar en la ilustración de su historia.



Para ello, ha animado a los padres y a tutores que envíen las ilustraciones de sus hijos a un concurso internacional de ilustración al efecto, que se lanza en Francia, Italia, Alemania, España y los países de América Latina hispanohablantes y Brasil, que se unen al Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, India, Estados Unidos y Canadá.



Se quiere poner en marcha así una colaboración internacional entre la escritora y los jóvenes artistas de todo el mundo. J.K. Rowling no será parte del proceso de evaluación pero sugerirá escenas y personajes para dibujar diariamente durante la publicación de la serie, que deberán aparecer en redes sociales con el hashtag #TheIckabog .



Los libros en papel y en formato digital serán publicados en español por Salamandra; por Gallimard Jeunesse en Francia; en Italia, por Adriano Salani Editore; en Alemania por Carlsen Verlag, y en Brasil por Editora Rocco, mientras que saldrá en audiolibro en noviembre. (EFE)