El cantautor español Joaquín Sabina deberá pagar 2,5 millones de euros al Ministerio de Hacienda de España. | Fuente: RPP Noticias

El cantautor español Joaquín Sabina perdió contra el Ministerio de Hacienda de España y deberá pagar 2,5 millones de euros por evasión fiscal, luego de que la Audiencia Nacional de dicho país desestimara su recurso contra la liquidación de esta deuda.

En 2019, el cantante de 'Contigo' también perdió una serie de luchas fiscales contra la Agencia Tributaria española. En esta ocasión, su agente dijo a los medios de su país que Sabina no deseaba emitir ningún comentario sobre la sentencia.

La sanción impuesta contra Joaquín Sabina viene desde años atrás, cuando Inspección de Hacienda comprobó que no había declarado de manera correcta sus derechos de autor en 2008, 2009 y 2010. Una falta que el Tribunal Económico Administrativo Central ratificó después de dos años.

En enero de 2017, sin embargo, Sabina presentó un reclamo contra Hacienda, pero el Tribunal Económico Administrativo lo desestimó. Entonces, decidió recurrir a la Audiencia Nacional, pero volvieron a rechazar sus apelaciones.

Recientemente, Joaquín Sabina anunció que ofrecerá una gira con la que marcará su despedida de los escenarios. Su 'tour' se realizará el próximo año.



El cantautor español Joaquín Sabina ofrecerá una gira de despedida de los escenarios el próximo año. | Fuente: AFP

Joaquín Sabina y sus relaciones con tres sociedades

La Audiencia Nacional española ratificó la decisión que en primera instancia ya había tomado el Tribunal Económico Administrativo de Madrid, el cual había señalado que Joaquín Sabina utilizó sus relaciones con las sociedades Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de mis Niñas para declarar libros antiguos, dos inmuebles en Madrid, otro en Cádiz y un velero. Y, sobre todo, sus derechos de autor.

De acuerdo con la sentencia, Joaquín Sabina había "cedido a las empresas Relatores y El Pan de mis Niñas derechos de autor de su obra y de la que compusiera en un futuro, y por esta cesión no percibía cantidad alguna según sus declaraciones tributarias".

Dichas sociedades habían declarado ingresos de 2,25 millones, 2,74 millones y 7,58 millones de euros en 2008, 2009 y 2010, respectivamente. Así, según la Audiencia Nacional, Sabina recibía dinero de la "realización de galas, royalties, ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa...", y de la entrega gratuita de derechos de autor. Sin embargo, en la realidad, daban un "servicio personalísimo" del intérprete.

Así, para la institución tributaria, estas sociedades eran un instrumento de Joaquín Sabina para "escamotear" un dineral al fisco.





