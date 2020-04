Joe Jonas sobre Sophie Turner: "Me dijo que si quería salir con ella tenía que ver todas las películas de Harry Potter"

El cantante reveló lo que le dijo Sophie Turner cuando empezaron a salir. | Fuente: Instagram

Joe Jonas reveló durante una entrevista con James Corden que Sophie Turner, su ahora esposa, lo condicionó para salir con ella. El cantante señaló que la actriz de ‘Game of Thrones’ le había indicado que tenía que ver todas las películas de Harry Potter.

La revelación se dio luego de que la pareja colocara en redes que durante la cuarentena que vive el mundo, ambos se encuentran armando miles de piezas de lego para pasar el rato. Entre estas, destacaba el palacio de Hogwarts.

“Sophie me dijo que si quería salir con ella tenía que ver todas las películas de Harry Potter", comentó entre risas. El artista confesó que no le importó aceptar esta petición, pero no terminó allí, porque la pareja tuvo que ver otra famosa saga: El señor de los anillos.

Celebridades alrededor del mundo, al igual que en Perú, se encuentran recluidos en su hogar cumpliendo la cuarentena a causa del coronavirus. Entre ellos, está Sophie Turner y su esposo, el cantante de los Jonas Brothers, Joe Jonas, quienes han estado compartiendo en Instagram las actividades que han realizado durante el confinamiento.

En una entrevista para el programa digital de Conan O'Brien, la británica, de 24 años, expresó que sí sale de casa, pero solo para cumplir actividades necesarias como sacar a pasear a los perros o realizar compras en supermercados. Sophie Turner aseguró que sale “de la casa una vez al día para pasear a mis perros, y eso es todo”, para prevenir el contagio de coronavirus.

Por otro lado, su esposo Joe Jonas no lo lleva tan bien como ella, ya que es una persona bastante sociable. Según cuenta la recordada actriz de "Game of Thrones", el cantante de los Jonas Brothers considera que el distanciamiento social es como una prisión. Es decir, todo lo contrario, a lo que la artista piensa sobre quedarse en casa.